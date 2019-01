STANKOVIĆ STIŽE U AUSTRALIJU: Miloš Ninković crveneo zbog legendarnog Dekija! Evo i zašto

"Ne pamtim kad je u Australiju došlo tako veliko i poznato sportsko ime sa idejom i željom da propagira fudbal. Istina je, prisutni su ovde kampovi Reala, Barse, Juventusa... Ali, o njihovom prisustvu svedoče samo dresovi i grbovi koje dečica nose na treningu. Ovo je nešto sasvim drugo", rekao je Miloš Ninković.

Međunarodni fudbalski kamp Dejana Stankovića "Deki5" uskoro će početi u Australiji, gde će se održati u Melburnu, Brizbejnu i Sidneju.

Ninković, igrač Sidneja, kazao je da fudbal u Australiji poslednjih godina "raste".

"Sve više dobija na značaju, poklanja mu se pažnja, a to automatski znači i sve više dece koja počinju da igraju fudbal. A Deki i deca, to je idealan spoj. Ispratio sam u medijima i na društvenim mrežama sve što je Deki letos, zajedno sa saradnicima, radio i uradio na Zlatiboru. Iz dana u dan gledao sam samo nasmejana lica dece na fotografijama. Njihovo uživanje i sreću bilo je nemoguće da ne primetim. A onda sam lako došao do zaključka da bi sve to bilo lepo ponuditi i priuštiti i deci u Australiji", kazao je Ninković.

Stanković i Ninković su veliki prijatelji, a sadašnji fudbaler Sidneja je ispričao anegdotu dok je nastupao za Crvenu zvezdu.

"Tokom godine mog igranja u Zvezdi, otišao sam na jednu utakmicu, kluba u kome sam najpre osetio profesionalni fudbal - Čukaričkog. Kad, u loži na Banovom brdu – Deki Stanković. Prilazim, naravno, da se pozdravim, zagrlim sa njim, a on na očigled pune lože glasno govori 'Gde si doktore fudbala'. Ja, naravno, pocrvenim i dok sam ga grlio, šapnem mu na uvo da malo 'spusti loptu', da me ne sramoti. A, on, naravno, ponovi konstataciju. I bez tog mog 'doktoriranja', isti stav bih imao o Dekiju – jedinstvena osoba", rekao je Ninković.

Za Dejana Stankovića je naveo da njegovi saveti i podrška mnogo znače, posebno kada su mlađi igrači dolazili u novu sredinu, da je on bio prvi koji im je prilazio i isticao da su punopravni članovi grupe.

"Pravi vođa na terenu, ali i van fudbala. Mnogo sam naučio od njega", naveo je.

Zajedno su bili u reprezentaciji Srbije na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. godine. Ninković je kazao da nikada neće zaboraviti istorijsku utakmicu i pobedu protiv Nemačke.

"Izgubili smo u prvom kolu od Gane. Bilo je to iznenađenje za mnoge, nas igrače posebno. Trebalo je nekako da se dignemo, stanemo na noge pa u gard za Nemce. A, na poslednjem treningu atmosfera liči na sve samo ne na borbenu. Na treningu, Deki ulazi u žestok duel sa Dankom Lazovićem, sa kojim je inače bio u super odnosima. I svi smo zastali pomalo zatečeni prizorom. Deki se, naravno, odmah izvinio i rekao da je svesno to uradio, da se dogodi nešto što bi nas sve probudilo. I pogodio je. Od tog kratkog šoka svi smo bili nekako probuđeni. Do kraja treninga sve je prštalo od želje. Sutradan, zna se šta smo uspeli da ostvarimo. To je bio mali prikaz njegovog iskustva, ali i liderskih sposobnosti koje poseduje. Pravo je zadovoljstvo i privilegija biti u njegovom okruženju i ubedjen sam da će to potvrditi i sada u Australiji", rekao je Ninković.

Govorio je i o samom svom boravku u Australiji, gde je četvrtu sezonu zaredom član Sidneja, u koji je došao posle godina provedenih u Dinamo Kijevu, potom Crvenoj zvezdi i Evijanu.

"Istina je, ponovio sam mnogo puta, Australija baš prija. Potpuno sam navikao na život ovde. Sve mi odgovara. Fudbal jako napreduje, imam još motiva, mada jasno mi je da se bliži kraj karijere. Uskoro ću imati pune 34 godine, a zna se da tada uveliko razmišljaš o penziji. Imam još ugovor, videćemo", rekao je on.

Tekuća sezona nije kao što je to očekivano što se tiče rezultata, ali je Ninković naveo da je potrebno vreme da se ekipa uigra posle odlaska trenera i petorice standardnih igrača, ali da je siguran da će sve biti u redu.

Miloš Ninković se prijavio za učešće u kampu "Deki5" tokom australijske epizode.

"Sigurno imam još nešto da naučim u fudbalu, a od koga ću, ako ne od Dekija Stankovića", uz osmeh je rekao i dodao da će biti medju kamperima i na usluzi Stankoviću i timu trenera za svaku pomoć.

"Pokušaću sve da se pojavim i u Melburnu, odnosno Brizbejnu. Baš se radujem da vidim Dekija. Mislim da smo poslednji put na okupu bili baš na stadionu Čukaričkog, tokom epizode o kojoj smo maločas razgovarali", rekao je Ninković.

Dejan Stanković je rekao da mu je bio dovoljan jedan Ninkovićev poziv da prihvati izazov u Australiji.

"Miloša izuzetno cenim kao igrača i čoveka. S obzirom na to da je ideja zaista pozitivna i afirmativna, čim se oglasio sa konkretnijim predlogom, nije bilo mnogo razmišljanja", rekao je Stanković.

