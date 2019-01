PRIJATELJI SA OLD TRAFORDA

Slavni Srbin i Holanđanin sprijateljili su se tokom boravka na "Old Trafordu". Vidić je dres Mančester junajted nosio od 2006. do 2014, a Van Persi od 2012. do 2015. Tada su stvorili neraskidivu vezu.

Vidić i Van Persi su proveli kvalitetno vreme tokom odmora, sa prijateljima su igrali tenis, a sa suprugama išli u večernji izlazak.

Sve to su ovekovečili slikama kojima se Van Persi, trenutno igrač Fejenorda, pohvalio na "Instagramu".

foto: Printcsreen/Instagram

foto: Printcsreen/Instagram

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir