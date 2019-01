ČUKARIČKI POČEO PRIPREME: Cilj kluba - plasman u Evropu

Svi prvotimci Čukaričkog, izuzev Nemanje Stevanovića koji će kasniti dva dana, pojavili su se na prvoj prozivci trenera Sime Krunića.

Dojučerašnje saigrače pozdravio je i Petar Bojić, jedini koji je napustio klub, s obzirom da mu je istekao ugovor.

S ekipom je trenirao i Luka Luković, koji bi uskoro i zvanično trebalo da postane prvo pojačanje tima s Banovog brda.

"Krenuli smo sa 26 igrača. Od onih koji su tu bili prošle godine, samo je Bojiću istekao ugovor, a priključio nam se Luković. Još nismo priključivali igrače koji su u našem omladinskom pogonu, ali će oni putovati zajedno sa nama na pripreme na Kipar. Tamo ćemo biti u prilici da vidimo da li još neko od njih može da konkuriše za prvi tim", rekao je Krunić, objavljeno je na klupskom sajtu.

Čukarički će u Beogradu raditi do 25. januara, kad će se preseliti na Kipar, gde će odraditi deo zimskih priprema. Povratak za Beograd planiran je za 9. februar, a prvi meč u nastavku Super lige Čukarički bi trebalo da odigra 16. februara u Nišu protiv Radničkog.

"Igramo samo jednu utakmicu do odlaska na Kipar, protiv Sinđelića 21. januara, najverovatnije na Adi Ciganliji. Nisu baš najbolji uslovi, moraćemo da očistimo terene na kojima ćemo trenirati, sneg gotovo svakodnevno pada. Imaćemo malo problema, ali više ćemo raditi na fizici, na snazi, tako da uslovi i nisu prioritet na početku", rekao je Krunić.

Krunić je naglasio da cilj kluba ostaje isti - plasman u Evropu.

"Trenutno smo na četvrtom mestu, trudićemo se da tu ostanemo, to nam je cilj. Prema onome što smo do sada videli, najveći konkurenti će nam biti lučanska Mladost i Napredak. Nadamo se da ćemo ostvariti zacrtano. Čukarički po svemu zaslužuje Evropu. Već dve godine, sticajem raznim okolnosti nismo igrali međunarodna takmičenja, ali je Čukarički klub koji je to i ranije zasluživao", istakao je Krunić.

