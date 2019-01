POLAKO SE NAVIKAVAM NA SNEG I NISKE TEMPERATURE Rikardo Gomeš: Naravno da su igrači koristili priliku da me nekoliko puta gađaju grudvama!

Napadač Partizana Rikardo Gomeš pridruźio se crno-beloj porodici dva dana posle zvanične prozivke na SC Partizan -Teleoptik gde je nastavio trening sa ekipom pod standardnim uslovima za zimski deo sezone.

Za Gomeša koji je došao u Partizan pre 7 meseci treninzi u zimskom periodu i snežni pokrivač na terenu bili su nešto sa ćim se susreo prvi put i ujedno izazvao šok.

Uz karakterističan osmeh i srdačnost Gomeš govori o Beogradu i zimskim treninzima.

"Moram priznati da mi je veoma teško jer se prvi put susrećem sa snegom na terenu, ali se navikavam polako. Drugi igrači su na to navikli i naučeni su od malena na takve uslove treninga i utakmica,a ja do sada nisam imao priliku da se sretnem sa ovom vrstom zimskih čarolija", smeje se Rikardo.

"Mislim da ću zauvek pamtiti poslednju utakmicu u prvenstvu koja je ličila na začarani grad u Humskoj,a ne na fudbalski teren", rekao je Gomeš i otkrio:



"Naravno da su igrači koristili priliku da me nekoliko puta gađaju grudvama,ali im ni ja nisam ostao duźan kada sam se privikao na sve. Sve u svrhu šale i dobre atmosfere. Sviđa mi se veoma Beograd,ljudi su ljubazni,prate fudbal i prepoznaju me kada se negde pojavim. Eto, jedino što mi malo smeta je niska temperatura, ali i to će proći", iskren je Gomeš koji je praznike proveo sa porodicom u toplom Kejp Verdeu.

"Zaista mi je prijalo posle zavejanog grada. Video sam se sa prijateljima,odigrali smo i neke humanitarne utakmice i jednostavno skrenuli misli od svakodnevnice. Oni su ostali sada u Portugalu,ali će se ubrzo pridružiti pošto je ovo period kada imamo po dva treninga dnevno, čitav dan provodimo u centru i onda je lakše da budu van Beograda", poručuje Rikardo Gomeš.

