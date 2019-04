Delije smo mi, najjači smo, najjači, plaše nas se svi!💪 🗣 Svi na Marakanu!🔴⚪️ #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Apr 12, 2019 at 5:54am PDT