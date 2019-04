MUKA MI JE OD HIP-HOPA, SAMO HOĆU FOLK I NINA REŠIĆA! 10 stvari koje niste znali o Dušanu Tadiću! Idol mu je Zidan, obožava Teodosića, a nikada ne bi igrao za večite!

Dušan Tadić i saigrači načinili su još jedno čudo! Posle Reala u Madridu, pobedili su i Juventus u Torinu, i to posle preokreta, i apsolutno zasluženo prošli dalje.

Ajaks će se u polufinalu sastati sa boljim iz dvomeča Mančester siti - Totenhem, dok će Barsa na megdan pobedniku duela između Porta i Liverpula.

Po rečima mnogih stručnjaka jedan od najzaslužnijih za ovako uspešnu sezonu Ajaksa bio je pre svega srpski reprezentativac Dušan Tadić.

Svetske medije počeo je da zanima njegov privatni život, a kako bi im olakšali posao a i vas bolje upoznali sa ovim mađioničarem sa lotpom sada ćemo vam predočiti 10 stvari koje najverovatnije niste znali o Dušanu Tadiću.

1. PRVI TRENER - BRANE NOVAKOVIĆ.

Kada je stigao u Vojovidnu Dušanov prvi trener bio je Brane Novaković koji je svojevremeno izjavio za njega da je momak koji je napredovao neverovatnom brzinom i da se lako istakao u odnosu na druge.

- Radio sam s njim tri godine. Na početku nije bio zapažen, ali ubrzo se nametnuo. Pokazao je da dolazi iz fine, kulturne i domaćinske porodice. Danas je ozbiljan igrač - rekao je pre tri godine Novaković.

2. PORODICA NA PRVOM MESTU!

Njaveća podrška u Dušana u profesionalnoj karijeri uvek je bila njegova supruga Dragana sa kojom ima dvoje prekrasne dece.

- Najvredniji događaji u životu su mi kada su na svet došli sin Petar i ćerka Tara - s ponosom će tata Dušan.

foto: Printscreen

3. POCEPAO STOTINU LOPTI U BAČKOJ TOPOLI!

Dušan Tadić je rođen 20. novembra 1988. u Bačkoj Topoli. Još u krevecu, fudbalska lopta mu je bila omiljena igračka. A kada je prohodao, kaže da je kao dečak, šutirajući u beton ispred zgrade, pocepao bar 100 fudbalskih lopti. I njegove rođene sestre obožavaju sport - Dragana i Jelena su zaljubljene u sport pod obručima.

4. NIKADA VEČITI!

Kao što je verovatno svima dobro poznato Dušan se obreo u inostranstvo iz Vojvodine i nikada nije želeo da igra za večite iako mu je otac veliki fan Partizan,a stric vatreni nacijač Crvene zvezde.

- Uvek su mi davali po dres i Zvezde i Partizana. Uh, čoveče, to je baš gadna situacija - objašnjava svoj položaj Tadić.

5. IDOL ZINEDIN ZIDAN!

Kada je bio mali stalno je gledao Francuza Zidana na televizoru od koga je kupio ''fore'' i koji mu je bio uzor tokom cele karijere.

- Moj idol je bio Zizu. Trudio sam da skidam fore od njega. On je sve doveo do perfekcije. S lakoćom je igrao fudbal, plesao je u toku igre. Voleo sam da ga gledam, bio je genije. I ne samo zbog načina na koji je igrao, već i zbog njegove ličnosti. Bio je smiren, umeren van terena, vodio je računa o sebi. Umeo sam da ga gledam na TV-u, pa da izađem na ulicu i glumim da sam on - rekao je Tadić.

foto: AP

6. OBOŽAVA TEODOSIĆA!

Ako se uzme u obzir da je Dušan plejmejker na stadionu, logina izbor za idola van fudbala je Miloš Teodosić.

- Teodosić je, naravno, najbolji igrač - izjavio je Tadić.

foto: Starsport©

7. ENGLEZI VOLE HIP-HOP, A JA SAMO NARODNJAKE!

- Muka mi je bilo od onog hip-hopa koji su puštali, recimo, u svlačionici Sautemptona! Probiše mi glavu. Tada, lepo, uzmem slušalice, ne maltretiram druge, već pustim muziku za svoju dušu. Ali, ako me saigrači iznerviraju, odvrnem im Nina i omiljene pesme „Udahni duboko“ i „Donesi divlje mirise“ - objašnjava Ajaksov heroj.

foto: Printscreen

8. VOLI UVEK DA POBEĐUJE!

- Žestok sam takmičar. Kada igram sa saigračima stoni tenis ili košarku, moram da budem najbolji. Ne podnosim poraze, čak i kad igram karte.

9. IMITACIJA RONALDOVE PROSLAVE GOLA!

Tadićevu proslavu gola često upoređuju sa Ronaldovom.

- Ne, ne, nisam hteo da ih imitiram niti ismejem. Hteo sam da pokažem Junajtedovim fanovima koliko sam snažan i da sam ja gazda na „Old Trafordu“! Nisam pre toga, zaista, razmišljao o načinu na koji ću da proslavim pogodak.

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

10. OBORIO REKORD LITMANENA!

Tadić je postigao tek drugi fudbaler Ajaksa kome je pošlo za rukom da postigne najmanje šest golova u jednoj sezoni Lige šampiona. Pre njega, to je učinio slavni Jari Litmanen (u sezonama 94/95. i 95/96.). Nema sumnje da će ga prestići u narednoj fazi Lige šampiona.

