HUMANA AKCIJA ZVEZDE: Dajte krv i čeka vas karta za derbi!

Akcija je već održana u Vranju gde je skupljeno 110 jedinica krvi, sledeća stanica je Niš, u ponedeljak od 10 do 19 časova u Zavodu za transfuziju krvi, a u Beograd će svi zvezdaši moći da pomognu onima kojima je najpotrebnije u ponedeljak i utorak, od 10 sati do 18:30 u prostorijama Medija centra stadiona „Rajko Mitić“



Svako ko bude dao krv, osim što će biti deo višegodišnje humanitarne akcije, dobiće i ulaznicu za 160. večiti derbi, u kojem će 25. aprila (19:00) naši fudbaleri dočekati Partizan na Marakani.



Ovo je 16. put da naš klub organizuje akciju davanja krvi, što je nova prilika da zvezdaši pokažu kakvo srce imaju.



Svako ko ovaj put odluči da pomogne nekome ujedno će dati i doprinos još jednoj akciji i najavi spektakla koji nas očekuje 19. maja - nadamo se, proslavi 30. titule i proslavi 30. rođendana Delija koje se kroz svoje postojanje bave i humanitarnim radom. Zato je sada put cilj 900 davalaca krvi, a upravo se ta brojka dobije kada se 30 pomnoži sa 30.



Nove zalihe krvi su uvek neophodne, a akcija „Crveno-bela krv“ u saradnji sa Institiutom za transfuziju krvi Srbije svaki prethodni put je imala izuzetan odziv, zato verujemo da će tako biti i ovog puta.



Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.

