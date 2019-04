MARSELO DEMANTOVAO MEDIJE: Real je moj dom! Ne idem nigde

Španski mediji preneli su da će Marselo otići u Juventus, nakon što je izgubio mesto u prvom timu Reala, ali od povratka u klub trenera Zinedina Zidana, Brazilac ponovo redovno igra.

"Mnogo stvari je rečeno o meni, ali Real Madrid je moj dom i oni koji me poznaju znaju istinu. Uvek sam govorio da sam srećan u klubu i to pokušavam da pokažem svakoga dana na treninzima i kada obučem dres za utakmicu. Nije na mene uticalo to što nisam bio u prvom timu", rekao je Marselo, preneli su španski mediji.

Marselo je bio starter u pet od šest utakmica od povratka Zidana na klupu "kraljevskog" kluba.

"Uvek sam bio koncentrisan i podržavao sam moje saigrače. Kada igraš ili ne igraš, to je deo sezone, ti si fudbaler, ali nikada nisam prestao da radim ni da pomažem saigračima. Ako igram, onda je sve bolje", dodao je 30-godišnji bek.

Real je treći na tabeli, iza Barselone i Atletiko Madrida. Marselo je rekao da niko u klubu nije želeo da tako rano završi sezonu i da je osvajanje drugog mesta prioriet.

Real ima 64 boda, Atletiko 68, a Barselona 77 bodova na prvom mestu.

(Beta, Foto: EPA/Rodrigo Jimenez)

Kurir