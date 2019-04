ŠOU U ĐENOVI: Hoće da otpuste Prandelija i vrate Balardinija koga su pljuvali!

Pet kola pre kraja Serije A, Đenova je 15 na tabeli i nalazi se na pet bodova od zone ispadanja, posle poraza od Torina (0:1) na domaćem terenu.

Kako je prenela Gazeta delo Sport, predsednik Đenove Enriko Preciozi ozbiljno razmišlja da otpusti trenera Prandelija posle samo 19 utakmica.

Prandeli je preuzeo ekipu prošlog decembra i treći je trener Đenove u ovoj sezoni.

Sezonu je počeo Balardini, ali je otpušten 9. oktobra i doveden je Ivan Jurić.

On je otpušten 7. decembra i doveden je Prandeli.

Kako se navodi, ako Prandeli dobije otkaz, Preciozi bi pokušao da vrati Balardinija, koji je još pod ugovorom i dobija platu.

To nije baš verovatno, navela je Gazeta, pošto je predsednik kluba ružno govorio o Balardiniju kada ga je otpustio.

"Smatram ga užasnim trenerom, on je u karijeri otpušten 13 puta u 14 sezona. Jedino je u Seriji C uspeo da završi sezonu. Ne negiram da je prošle sezone zaslužio pohvale nakon što nam je pomogao da opstanemo, ali je samo privremeni trener. On nije sposoban da vodi treninge. Balardini je divna osoba, ali ne zna kako da izvede svoje igrače na teren, ne može ništa da uradi", rekao je Preciozi prošlog oktobra.

