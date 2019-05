VAN DAJK JE KRIMINALAN! ON JE STATIČAN! Rio Ferdinand ŽESTOKO isprozivao najskupljeg defanzivca na svetu! (VIDEO)

Golove za Barselonu postigli su Luis Suares u 26. minutu i Lionel Mesi u 75. i 82. minutu.

Holanđanin, Virgil van Dajk je po mnogima najbolji štoper na svetu i nedavno je proglašen najboljim igračem Premijer lige, ali je u meču sa Barselonom potpuno kiksnuo.

Kod gola Suareza pogotovo kada je Žordi Alba ubacio loptu sa leve strane, a Urugvajac je bez prolema utrčao i spretno pogodio za vođstvo.

"To je greška Virgila van Dajka", rekao je Rio Ferdinand koji je bio stručni komentator ovog meča na jednoj engleskoj televiziji.

"Mogao je da vidi Suareza tamo. To nije brzina rakete, on je tačno ispred njega. To je tvoj čovek, ima broj devet na leđima. Virgil van Dajk je tamo statičan. I to je kriminal u toj poziciji. On mora da bude Matipove oči i uši. Trebao je da pomeri Matipa tamo gde želi kako bi možda zaustavio loptu, ali ako već nije, morao je da ide na svog čoveka", analizirao je Rio.

"Sigurno će biti razočaran ovom analizom", zaključio je. Ferdinand.

