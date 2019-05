STOJKOVIĆ: Sigurni smo, neće nam Mladost pomrsiti račune!

"Znamo da nam pobeda obezbeđuje šampionsku titulu i to dovoljno govori o važnosti utakmice. Mnogo puta do sada smo pokazali da na nas pritisak ne utiče i da svakoj utakmici pristupamo isto. Tako će biti i protiv Mladosti. Naporno smo radili da bismo danas došli do ovog i nastavićemo sa istim pristupom koji je do sada dao rezultate", rekao je Stojković za klupski sajt.

On je uveren da crveno-beli neće dozvoliti Mladosti da im upropasti prvu "meč loptu" za odbranu titule.

"Plasmanom u polufinale Kupa Srbije i u plej-of pokazali su da poseduju izuzetan kvalitet. I dalje su u borbi za evropske kvalifikacije naredne sezone, tako da će sigurno doći na "Marakanu" silno motivisani. Ipak, mi smo na svom terenu uvek sigurni i nećemo dozvoliti protivniku da nam "pomrsi račune".

Crnogorski reprezentativac siguran je da će atmosfera na tribinama biti sjajna.

"Naši navijači iz utakmice u utakmicu pokazuju da su najbolji na svetu. Očekujem da i ovog puta prevaziđu sebe. Nema lepšeg osećaja nego proslaviti trijumf ispod severa, onda možete misliti kako će sada kada pobeda može da nam donese šampionsku titulu", naveo je Stojković i pozvao pristalice Zvezde da dođu u velikom broju.

Utakmica 5. kola Superlige Crvena zvezda - Mladost igra se u nedelju od 18 sati na stadionu "Rajko Mitić".

Kurir sport/Tanjug

Kurir