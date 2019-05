SAVO MILOŠEVIĆ PRED NAPREDAK: Jako bitna utakmica pred nama, izuzetno poštujem Kosana!

Trener fudbalera Partizan Savo Milošević rekao je danas da je pred njegovom ekipom "još jedna jako bitna utakmica" protiv Napretka iz Kruševca, s obzirom na to da crno-belima do kraja prvenstva potrebne sve pobede kako bi matematički ostali u trci za plasman u kvalifikacije za Ligu Evropa.

"Još jedna jako bitna utakmica za nas. Prva protiv Mladosti, u ovom 'mini ciklusu', prošla je dobro. Očekujem isti odnos i odlučnost. O važnosti nema potrebe da pričam, jer svi znamo da je za nas do kraja svaka veoma bitna. Psihološki su to jako teške utakmice, jer stalno postoji strah od eventualnog 'kiksa'", rekao je Milošević novinarima u SC Teleoptik.

Partizan će sutra od 18.00 dočekati Napredak iz Kruševca u 35. kolu Super lige Srbije.

"Napredak je jako nezgodna ekipa, osetio sam to na koži u svojoj prvoj utakmici u Partizanu. To je ekipa sa dosta dobrih pojedinaca. Oni mogu svakoga da kazne, što smo videli protiv Vojvodine. Opasni su, znaju šta rade. Njihovoh trenera (Milorada Kosanovića) jako dugo znam. Izuzetno ga poštujem, s obzirom na to da pravi izuzetne rezultate sa uslovno manjim klubovima. To je sjajan rezultat", kazao je on.

Milošević je rekao da će svi igrači sem Svetozara Markovića, koji je suspendovan zbog kartona, biti u konkurenciji za sastav.

Na konstataciju novinara da je Partizan od njegovog dolaska upisao sve pobede na domaćem terenu, a sve poraze u gostima, Milošević je rekao da je "evidentno" da kvalitet terena znatno pomaže njegovom timu, ali da se u tome ne sme tražiti alibi.

"Moraćemo to da korigujemo, jer mi najbitnije utakmice do kraja sezone igramo van Beograda i tome ćemo morati da se prilagodimo", rekao je Milošević.

