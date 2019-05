TO BI BILA VELIKA ČAST ZA TRENERA CRVENE ZVEZDE: Stadion dobija ime po Vladanu Milojeviću? (FOTO)

Stadion 'Vladan Milojevic'! Gostujuci u emisiji 'Stadionska groznica', predsednica FK Sumadija i pomocnik predsednika Opstine Arandjelovac Marija Prekovic izjavila da nije iskljuceno da stadion u Arandjelovcu dobije ime po svom proslavljenom mestaninu: "Taj stadion nije renoviran od 1969. godine i uskoro planiramo rekonstrukciju povodom proslave 90 godina od osnivanja kluba. Iako sam ja veliki Partizanovac, veoma cenim lik i delo Vlade Milojevica i ne bih imala nista protiv da novo fudbalsko zdanje u Arandjelovcu ponese njegovo ime". ... Budite u utorak od 23h uz 'Stadionsku groznicu' i saznajte sta je Marija odgovorila na konstataciju Zvezdana Terzica da zenama nije mesto na rukovodecim mestima u fudbalu. ... #marijaprekovic #vladanmilojevic #fksumadija #stadionskagroznica #fudbal #football #calcio @branblan

