MARKO DMITROVIĆ ZA KURIR: O Ukrajincima, sezoni u La Ligi, Luki Joviću, Nemanji Maksimoviću, operaciji, Crvenoj zvezdi, Eibaru, ponudama Sevilje, Atletika i Valensije!

Golman reprezentacije Srbije Marko Dmitrović veruje da Srbija može pobediti Ukrajinu 7. juna u Ljvovu, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Posle osvajanja boda u Portugalu, "orlove" čeka još jedan duel protiv direktonog protivnika za odlazak na EURO.

To je bio glavni povod za razgovor sa najboljim srpskim čuvarom mreže, ali smo posle toga popričali i o drugim temama. Marko Dmitrović nam je otkrio šta misli o Luki Joviću, kako je video sjajnu sezonu Nemanje Maksimovića u Hetafeu, pauzi zbog operacije, šta misli o Crvenoj zvezdi i svom učitelju Vladanu Milojeviću, odnosno o odlasku iz Eibara i ponudama Sevilje, Atletika i Valensije.

Ukrajinci predvođeni selektorom Andrejom Ševčenkom i bučnom publikom koja neće biti prijateljski naklonjena Srbiji očekuju pobedu i tri boda. Ambicije "orlova" nisu ništa manje.

Marko Dmitrović je odmah po završetku sezone u Španiji došao u otadžbinu i stavio se na raspolaganje selektoru Mladenu Krstajiću.



- Najlepši je osećaj vratiti se u Srbiju! Već nedelju dana treniram u Pazovi i jedva čekam kvalifikacione utakmice protiv Ukrajine i Litvanije - počeo je razgovor za Kurir Marko Dmitrović, a potom je analizirao Ukrajince:



- Objektivno, Ukrajina je pored Portugala direktan rival Srbiji za plasman na Evropsko prvenstvo. Želimo tri boda na gostovanju! Biće vruće kao i u Portugalu. Ali, navikli smo, ne obaziremo se na priče koje nisu vezane za fudbal. Najbitnije je da budemo zdravi i odmorni. Nekako imam osećaj, da rezultat neće izostati. Posle Ukrajine imamo i meč sa Litvanijom i to na praznom stadionu. To može da deprimira! U toj utakmici bodovi su nam bitni, ne sme biti opuštanja.

Polovinu sezone Marko Dmitrović je pauzirao zbog operacije trbušnog zida.



- U novembru sam se odlučio na operaciju, jer stvarno više nisam mogao da izdržim od bolova. Dva meseca sam igrao pod injekcijama. Odradio sam pauzu i vratio se na najbolji mogući način. Opet sam se izborio za mesto na golu Eibara i priveo sezonu kraju.



Marko Dmitrović se nada da bi kolonija Srba u španskoj La Ligi mogla da bude uvećana od sledeće sezone.



- Luka Jović je spreman za veliki klub! Hoće li to biti Real, ili Barsa, ne znam. (smeh) Radi se o fantastičnom igraču koji ima osećaj za gol i kretnju. Nisam video da neko tako mlad, može da ima tako mirnu glavu, da igra tako zrelo. Adaptiraće se na Španiju bez problema, ne sumnjam u njega. Voleo bih da dođe u La Ligu, držim mu palčeve da to i ostvari.

Još jedan srpski fudbaler i reprezentativac Nemanja Maksimović imao je fantastičnu sezonu u Španiji, u dresu Hetafea.



- Bili su u igri za Ligu šampiona do poslednjeg kola. Izgubili su trku sa Valensijom. Nisu igrali lep fudbal, ali ih niko nije nadigrao. Maksa je potvrdio kvalitet, drago mi je zbog njega. Nikada nisam sumnjao u njegove kvalitete.

Crvena zvezda je klub za koji je vezan Marko Dmitrović, a kad god se pomene, kod njega se pojavi doza sete.

- Drago mi je što Zvezda ređa uspehe u Srbiji i Evropi. Srce mi je puno, jer to je moj klub. Srećan sam zbog druge titule i Lige šampiona! Zbog trenera Milojevića koji me je vodio u mlađim kategorijama i momaka koje znam iz omladinske škole. Sad, kad se setim, kako sam otišao, bude mi žao... Ali, nekako sam sve to preboleo. Moja karijera išla je zaobilaznim putem, morao sam dosta više truda i znoja da uložim da bih došao ovde gde sam sada.



Prošlog leta veliko interesovanje za Marka Dmitrovića pokazivali su Sevilja, Atletiko i Valensija. Španski mediji pisali su da Eibar za Srbina traži 12.000 evra.

- Ima interesovanja, nema tu šta da se krije. Dve godine sam u Eibaru, stvarno mi je prelepo u Baskiji. Leto je dugo... Videćemo. Kad završim sa reprezentacijom vraćam se u Španiju, sešću sa ljudima iz kluba, pričaćemo - objasnio je Dmitrović.

Rasterećena završnica Eibar igrao lep fudbal Prvi čuvar mreže reprezentacije Srbije imao je odličnu sezonu u Eibaru.

- Sjajna sezona za mene, ali i za klub. Rano smo obezbedili opstanak, tako da smo veći deo prvenstva odigrali rasterećeno i za naše navijače. Igrali smo lep fudbal, a ostaje žal za boljim rezultatom. Imali smo kvalitet za plasman sigurno bolji od 12. mesta koje smo zauzeli u La Ligi. Opet, ne možemo da budemo nezadovoljni, jer je glavni cilj pred početak sezone bio opstanak - kazao je Dmitrović.

O Zvezdinom pojačanju

Ne znam zašto Galvez nije došao

Marko Dmitrović igrao je šest meseci sa Alehandrom Galvezom, španskim štoperom, koji ipak nije došao u Zvezdu.

- Ne znam šta se tu desilo. Nas dvojica smo imali dogovor da se vidimo u Beogradu, kad on završi obaveze sa Crvenom zvezdom. Zvao me je, raspitivao se... Objasnio sam mu koliko je Zvezda veliki klub, bivši prvak Evrope. Ima pregled igre, siguran pas... Zašto nije došao, stvarno ne znam - bio je iskren Dmitrović.

