MALO LAKŠA PROVERA: Crno-beli bez euforije posle pobede u Sloveniji

Specijalni izveštač Kurira iz Slovenije - Nemanja Ilić

Golove za crno-bele postigli su Đorđee Ivanović u 20, Dominik Dinga u 23, Nikola Lakčević u 60, Svetozar Marković u 83. minutu i Ognjen Ožegović u 66. i 90. minutu.

Dvostruki strelac na meču Ognjen Ožegović je nakon meča izneo svoje utiske.

– Bila je ovo malo lakša utakmica za nas. Igrali smo protiv slovenskog drugoligaša. Cilj je bio da do izražaja dođe naša taktika i završnica. Ono što smo i radili na treninzima, to je i ostvareno. Ispunili smo zahteve našeg šefa. Nisu stvorili nijednu šansu za gol, na njihovoj polovini oduzeli smo im dvadesetak lopti, to je znak da vršimo odličan presing – rekao je strelac dva gola Ožegović.

Nikola Lakčević je danas postigao prvenac u dresu Partizana.

– Osećaj je prelep i puno mi znači. Prvi pogodak daće mi samopouzdanje da nastavim u ovakvom ritmu. Generalno sam se super uklopio. I stariji i mlađi igrači su me prihvatili super.

Lakčević je igru napustio u 72. minutu zbog povrede.



– Aduktori su mi se malo pokidali u trenutku duge lopte. Videćemo šta kaže doktor, sada je već malo bolje, otkriva Lakčević.

