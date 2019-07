LAŽNI STE KLUB IZ LAŽNE DRŽAVE Ekipu sa Kosova čeka PAKAO u Slovačkoj: Imaćete osećaj kao da igrate U SRBIJI! Niste ovde dobrodošli! (VIDEO)

Taj lažni klub Feronikeli imaće osećaj kao da igra u Srbiji, spremamo dosad nezapamćenu atmosferu, ne interesuje nas šta će na sve to reći UEFA, poručili su nam navijači Slovana.

U sredu od 18 časova u Bratislavi više hiljada ljudi celom svetu će poslati jasnu i glasnu poruku - Kosovo je Srbija! Kurir vam donosi i sve detalje kako će do toga zapravo da dođe.



Albanski fudbalski klub Feronikeli sa Kosova i Metohije gostuje Slovanu u Bratislavi, klubu za čije navijače Kosovo predstavlja srce Srbije, i to ističu na svakoj utakmici! Klub iz južne srpske pokrajine nije imao sreće, pa je za rivala dobio slovački klub za kog je Kosovo sveta srpska zemlja.



Putem društvenih mreža, od navijača koji su bili u Nikšiću (na meču Sutjeska - Slovan, kvalifikacije za LŠ), saznali smo da će tim Feronikelija čekati pakao na stadionu u Bratislavi.

- Potrudićemo se da taj lažni klub ima osećaj kao da igra u Srbiji. Sve će na tom meču biti u znaku Srbije i Kosova. Za nas je to sveta tema. Ne zanima nas ni UEFA, ni moguće kazne, ništa drugo, iznad svega nam je da svetu pošaljemo jasnu poruku, kao što smo to uradili već dosta puta - pojasnio nam je jedan od navijača Slovana, s kojim smo kontaktirali putem društvenih mreža.

Njegov kolega sa tribine nam je pak pominjao i mogućnost da dođe do bojkota te utakmice (uprava zbog potencijalne velike kazne UEFA zahteva od navijača sportsko navijanje), ali da će u narednim danima biti doneta konačna odluka.

Ako i dođe do bojkota, nepoželjne goste bi svakako čekala vruća atmosfera u gradu, oko hotela, na putu do stadiona, preneo nam je navijač Slovana.

Pristalice kluba iz Bratislave najavile su da odlaze i na revanš meč koji će biti odigran na Kosovu i Metohiji.



Navijači Slovana: Kosmet - večna zemlja naša Na utakmici Slovan - Zemplin, koja je odigrana u aprilu ove godine, preko dva nivoa tribine bio je razvijen veliki transparent posvećen Kosovu i Metohiji.

- Zato dobro slušaj, sine, i najgorem se prašta, al' za otadžbinu gine, Kosmet - večna zemlja naša - glasila je poruka u vidu stiha pesme Beogradskog sindikata "Dogodine u Prizrenu". Svi navijači na stadionu skandirali su "Kosovo je Srbija"!

Navijači iz Bratislave napravili su pogrdan transparent upućen Milu Đukanoviću, koji su želeli da donesu na meč Sutjeska - Slovan.

