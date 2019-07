VELEOBRT! ARGENTINAC IPAK BLIZU PARTIZANA: Crno-beli pojačali ponudu Kavaljaru, a evo šta koči realizaciju transfera (VIDEO)

Crno-beli su i dalje u potrazi za krilnim napadačem.

Kada je Huan Kavaljaro, dosadašnji fudbaler Tigrea, navodno potpisao za Union Santa Fe, pažnja sportskog sektora u Humskoj 1 okrenuta je ka Takumi Asanu, igraču pod ugovorom sa Arsenalom.

Međutim, Partizanov fokus je ponovo na 25-godišnjem Argentincu, jer on zapravo nema klub!

Do zabune je došlo zbog vesti argentinskih medija da se Kavaljaro vratio u Union, što nije istina. On nije parafirao ugovor sa klubom iz Santa Fea, za koji je svojevremeno igrao, jer želi da ide u Evropu. Uz to, Partizan mu je "pojačao" ponudu posle prodaje Rikarda Gomeša Al Šaržu.

Najveću kočnicu u realizaciji transfera Kavaljara u Partizan predstavlja njegov menadžer, koji inače "vedri i oblači" u Argentini, ali crno-beli pokušavaju na sve načine da reše problem i dobiju veliko pojačanje. I blizu su tome.

Kavaljaro je karijeru počeo u Union Santa Feu, za čiji prvi tim je odigrao jednu sezonu, a od 2013. do prošle godine je bio pod ugovorom sa San Lorencom. U međuvremenu, išao je na pozajmice u ekvadorski LDU Kito i Estudijantes. Prošle sezone je nastupao za Tigre, sa kojim mu je istekao ugovor, pa bi u Humsku došao kao slobodan igrač.

(Telegraf, Foto: printscreen)

Kurir