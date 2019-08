UŽIVO, VIDEO: NAPREDAK - PARTIZAN 0:0, generalka crno-belih pred put u Tursku! Milošević ozbiljno promešao karte

TOK MEČA:

1. minut - Utakmica je počela.

19:00 - Minut ćutanja za bivšeg fudbalera Partizana Fahrudina Jusufija, koji je preminuo pre nekoliko dana.

SASTAVI:

Partizan: Stojković, Pavlović, Vujačić, Miletić, Brežančić, Zdjelar, Smiljanić, Ivanović, Tošić, Stevanović, Ožegović

Napredak: Milošević, Milovanović, Ožegović, Eskić, Ivanović, Bjeloš, Zec, Spremo, Pajović, Pavićević, Ćuković

Stadion: Mladost

Sudija: Zoran Široki

Kruševljani su u prva tri prvenstvena kola doživeli isto toliko poraza, u susretima sa ekipama Čukaričkog (1:0), Vojvodine (0:2) i Inđije (1:0). Beograđani su do sada odigrali meč manje, zbog odlaganja susreta sa ekipom Javor Matisa, zabeleživši pobede u duelima sa ekipama Inđije (0:1) i Mačve (4:0). Tokom prethodne sezone dva tima su odigrala čak četiri međusobna susreta, tri u šampionatu i jedan u Kupu Srbije. Prvi susret odigran tokom jesenje polusezone u Beogradu završen je podelom bodova, a rezultat je bio 1:1. Drugi susret odigran u okviru Kupa Srbije u Kruševcu završen je ubedljivim trijumfom crno-belih rezultatom 0:4. Treći susret odigran tokom proleća u Kruševcu završen je trijumfom ekipe Napretka rezultatom 1:0. Četvrti susret odigran u okviru plej-of faze takođe pripao je crno-belima, a rezultat je tom prilikom bio 2:1.

Domaćini su svesni da meč sa crno-belima ne dolazi baš u pravom momentu, ali možda baš ime protivnika pokrene ’’uspavane’’ Kruševljane. Šef stručnog štaba ’’čarapana’’ Predrag Rogan istakao je da očekuje da njegov tim da sve od sebe, kao i da se nada da će publika to prepoznati i pružiti im pravu podršku:

’’Moj kolega Savo Milošević sa svojim stručnim štabom beleži niz dobrih rezultata u izuzetno kvalitetnim utakmicama. Mi smo u prethodnom periodu napravili mnogo propusta. Od mojih momaka očekujem da budu posvećeni, hrabri i disciplinovani, kao i da to kruševačka publika prepozna i da ih podrži u nedeljnoj utakmici, jer nam je podrška potrebna u ovom momentu. Naravno da će Partizan posle dobrog rezultata u susretu sa Malatijom jednim delom već biti u revanšu u Turskoj. Međutim, obzirom da poznajem Savu Miloševića, da ima dobro iskustvo i kao igrač, sada i kao trener, on to neće dozvoliti. Mi ćemo dati sve od sebe, pružiti svoj maksimum, a da li će to biti dovoljno za pozitivan rezultat videćemo u nedelju uveče.’’

Gosti u ovaj meč ulaze nakon trijumfa u Evropi, koji ih raduje u uliva samopouzdanje, ali i u izuzetno nezgodnom momentu zbog zamora. Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević ističe da potrošnja igrača u tom susretu nikako ne može da bude opravdanje za eventualnu slabu partiju u Kruševcu i poziva igrače na oprez:

’’Utakmica sa Napretkom dolazi u veoma teškom trenutku, posle velike potrošnje u susretu sa Malatijom, ali na to se navikavamo i ne možemo koristiti kao opravdanje. Liga nam je možda i bitnija od onoga šta radimo u Evropi i moramo da budemo maksimalno ozbiljni kada je u pitanju domaće takmičenje. Napredak je tradicionalno jako nezgodan po nas i mnogo muke nam je zadavao u prethodnom periodu. Imaćemo veoma velikih problema ako ovu utakmicu ne budemo shvatili maksimalno ozbiljno. Njihovi porazi na startu mogu da nas zavaraju. Mnogo toga se promenilo, ali to što je Napredak izgubio tri utakmice na početku ne mora mnogo da znači. Sticaj okolnosti je da su izgubili te tri utakmice, po igri su zaslužili više. A, to je za nas otežavajuća, ne olakšavajuća okolnost. Apsolutno ne smemo da se opuštamo. Fudbal je danas takav da ako u bilo kom momentu pomislite da će biti lako, to će vam se obiti o glavu.’’

Derbi susret 4.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Napretka i Partizana igra se danas, u nedelju 11.avgusta 2019.godine, sa početkom u 19:00 časova

