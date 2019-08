CRVENO-BELI U BERNU TRENIRALI PO PLJUSKU: Poslednje pripreme fudbalera Zvezde za duel sa Jang bojsom (KURIR TV)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Berna - Anje Vukašinović

Crveno-beli su po pljusku radili u Bernu pod budnim okom trenera Vladana Milojevića i saradnika.

Trening su, pored članova klupske uprave, uprkos kiši, pratili i legende Zvezde: Vladimir Petrović Pižon i potpredsednik FSS Marko Pantelić.

Foto: FK Crvena zvezda

Sportski direktor srpskog šampiona Mitar Mrkela ocenio je da je poslednja prepreka pred Ligu šampiona veoma teška.

"Lepo je da smo došli do poslednje prepreke. Jang bojs je teška prepreka, ali verujem da imamo šanse. Ono što smo primetili u analizi utakmica jeste da su brzi i fizički izuzetno moćni. To im je najjače oružje. Na prvi pogled zvuči lepo kad se kaže da im ne igra neko od nosioca igre, ali i mi smo desetkovani. Ništa to ne mora da znači", rekao je Mrkela.

On je govorio i o poslednjem pojačanju Mateu Garsiji.



"Garsiju očekujem na terenu. Ne treba stavljati pritisak na njega, nije doveden da odigra jednu utakmicu. On dolazi iz treninga, ali nema takmičarskih utakmica. Dešavalo se da onaj ko odigra dobro prvu utakmicu, nema ga kasnije nigde i obrnuto. Za mene će heroj biti ceo tim. Nije fraza da heroje stvara dobra timska igra".

Mrkela je na kraju dodao da za Zvezdu još nije završen prelazni rok.

Foto: FK Crvena zvezda

