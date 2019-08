ŠVAJCARAC POKUŠAO DA ISPROVOCIRA MILOJEVIĆA PITANJEM O NAVIJAČIMA: Šmekerska reakcija trenera Crvene zvezde u Bernu! Evo kako je spustio novinara, Delije će biti oduševljene (KURIR TV)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Berna - Anje Vukašinović

Taj novinar je rekao da su videli prošle godine da je bilo incidenata, pa da li Milojević možen da utiče da ih navijači Zvezde sada ne prave.

Trener Zvezde se nije dao isprovocirati, pa je staloženo odgovorio:



"Vašem dragom kolegi ću da odgovorim na jedan način, ne znam što se to potencira, ne znam koliko je vaš dragi kolega upoznat da je Crvena zvezda imala jedno od najboljih navijanja i da su u navijanju osvojili prvo mesto u Ligi šampiona. Naši navijači su odani i mnogo vole klub, do sad nije bilo incidenata, ne verujem da će biti ni sutra i neka budu bezbrižni. Imamo ih mnogo, oni će sutra biti pobednici na tribinama u to sam ubeđen, a mi ćemo da damo sve od sebe da ih obradujemo. Neukusno je da se potencira stalno ta neka priča prema Srbima i našem ponašanju, videli smo i druge navijače koji su mnogo gori od nas. Ovde treba da pričamo o sportu i fudbalu, ne o takvim stvarima".

Jang bojs i Crvena zvezda igraju u sredu u 21 sat prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Kurir sport/Anja Vukašinović)

