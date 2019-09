NIJE TO BILA OBIČNA NOĆ EVROPSKOG FUDBALA: Englezi ODUŠEVLJENI Partizanom! BBC se naširoko raspisao o crno-belima (VIDEO)

Dečaci i devojčice iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske, posebno oni sa Kosova i Metohije i njihovi vršnjaci iz škola fudbala iz Beograda i okoline ulepšali su tribine stadiona Partizana.

Svakako slika koja je obišla celu planetu, a posebnu pažnju posvetio joj je engleski BBC koji je naširoko pisao o mališanima koji su popunili tribine u Humskoj.

"To svakako nije bilo obično veče evropskog fudbala za beogradski Partizan, jer je umesto uobičajene publike domaći tim bodrilo 22.000 bučnih maličana", hvalili su ostrvljani nesvakidašnju atmosferu na nekedašnjem stadionu JNA.

"Srpski klub je kažnjen suspenzijom stadiona na dve evropske utakmice kao sankciju za rasističko ponašanje njegovih pristalica u kvalifikacijama protiv turske Malatije. Međutim, novi propisi uvedeni za tekuću sezonu omogućili su klubu da pozove sledeću generaciju svojih navijača na otvaranju takmičenja u Ligi Evrope protiv AZ Alkmara. I nisu razočarani, jer je 22.000 dece mlađe od 14 godina prisustvovalo remiju 2:2 na stadionu Partizana", ističe se u nastavku njihovog teksta.

"Bilo je 22.000 dece, a mi smo organizovali autobuse, obezbedili hranu, piće, kokice i različite rekvizite, poput Partizanovih zastava. Bio je to veliki uspeh. Stariji ljudi dolaze na evropske mečeve, ali deca imaju velika srca i oni i navijaju iz sveg srca. Bio je to dobar meč za sve ljude. Deca su se zabavila, bez incidenata na utakmici, a to nije bilo lako sa 22.000 mališana. Mislim da smo poslali veoma dobru poruku, jer su deca slala poruke ljubavi, pozitivnosti i fer igre", prenosi BBC reči Biljane Obradović.

Na kraju teksta se podseća da će Partizan sledeći meč kao domaćin u Ligi Evrope odigrati protiv Mančester junajteda, kada će na tribinama biti i mladi i stariji navijači Partizana.

