UROŠ ĐURIĆ KOMENTARISAO PONIŠTEN GOL ZVEZDE I NAZVAO GOLMANA PARTIZANA NEPRIMERNIM NADIMKOM: Čist kao suza! Mislim da je MUSTAFA pogrešio pri proceni! (VIDEO)

"Mislim da nepravda ne postoji, to je sticaj okolnosti. Da li je gol bio... Ja jesam ciganin, ali volim da sam objektivan, kao što je Zvezdi priznat gol koji nikako nije smeo biti, to je bilo pre nekoliko godina, kada je lopta prešla gol aut liniju 20-ak centimetara, pa je vraćena, pa je pao gol, što je nedopustivo. Sada je ovo vraćanje. Mislim da je bio gol čist kao suza", objasnio je Đurić svoje viđenje poslednjeg derbija, a onda raspalio:

foto: Starsport©

"Mislim da je prosto Mustafa pogrešio pri proceni u skoku", rekao je Đurić i nonšalantno nastavio:

"Ali, pitanje je da li bi to nešto promenilo. Partizan je pobedio i tačka", završio je svoje izlaganje poznati slikar i povremeni glumac.

Golman Vladimir Stojković od dela navijača prozvan je "Mustafom", a ti povici se često mogu čuti i na utakmicama. Golman crno-belih je u jednoj emisiji i govorio na ovu temu.

„Braneći za Srbiju, izgubio sam četiri zuba, izgubio sam oca za vreme utakmice, izgubio sam majku dok sam igrao utakmicu za Parizan. Znam koliki sam Srbin i koliko se dajem. Svako ko me nazove 'Mustafom' kad vidi kako branim za Srbiju, teško mu je da izgovori 'Mustafa', u to sam siguran“. Mene to ne vređa, jer ja poštujem muslimane. Za mene je brat brat, nebitno koje je vere. Naša vera kaže da bi trebalo da poštujemo svakoga, svaku veru“.

kurir.rs / kurir sport

Kurir