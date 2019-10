PARTIZAN IMA SVOG DE BRUJNEA: Antić oduševljen igrama crno-belih, a naročito ovim igračem!

Sve to pomno prati i Radomir Antić, koji je posle najnovijeg trijumfa crno-belih protiv Astane u Ligi Evrope (2:1) izneo svoje utiske u razgovoru za ''Srpski telegraf''.

Posebno ga je oduševio izraelski vezista Bibras Natho, koji ga podseća na - Kevina de Brujnea.

- Izraelac je fantastičan fudbaler koji pravi ozbiljnu razliku na terenu u korist crno-belih. Takav as, čije lopte imaju oči, dugo se nije pojavio na našim terenima.Veliki je majstor, ima karakter pravog vođe na terenu i toliko je važan za igru Miloševićevog tima da čini da mu saigrači budu bolji.Ima sjajan osećaj za prostor, briljantnu tehniku, uživanje je gledati ga. Podseća me na mog omiljenog fudbalera Kevina de Brujnea.Partizanova igra ima autoritet i posebno me raduje to što se bave daleko više sobom nego rivalima. Efikasni su, a verujem da će biti još bolji'', izjavio je Antić.

Celu priču zaključio je optimističkom porukom.

- Miriše na dobro- predviđa je popularni Antara.

Kurir sport/ Srpski telegraf

Kurir