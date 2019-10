ORLOVI RAZOČARALI PROTIV PARAGVAJA: Igra Srbije je NULA!

Fudbaleri Srbije pobedili su Paragvaj u prijateljskoj utakmici (1:0), ali nisu briljirali. Ponovo je u igri „orlova“ bilo mnogo grešaka, mnogo novih igrača, mnogo propusta.



Iskusni fudbalski stručnjak Dragoslav Stepanović savetuje kolegu, selektora Srbije Ljubišu Tumbakovića da se mane eksperimentisanja i što pre shvati da ima malo vremena da spremi ekipu za Ligu nacija, preko koje se može doći do EP.

- Treba nam energija! To i dalje ne vidim u reprezentaciji Srbije. Igra nam nije tečna, lopta ne ide, ima mnogo osnovnih grešaka, što nije dobro. Videlo se to u utakmicama protiv Portugala i Luksemburga, a protiv Paragvaja je samo potvrđeno. U Kruševcu smo od Srbije videli jedno veliko ništa - rekao je u analizi za Kurir Dragoslav Stepanović i nastavio:

- Naši igrači na terenu kao da se ne razumeju, a čini mi se da im ni motivacija nije kako treba. Kao da ne igraju za Srbiju, za svoju zemlju! Samo je Radomir Antić uspeo da probudi patriotski duh kod naših fudbalera. Narod je to prepoznao i navijao za reprezentaciju. Sad izgleda kao da nam je svima svejedno, i narodu i fudbalerima. A to nije dobro.



Popularni Stepi smatra da reprezentacija ne treba da bude poligon za razigravanje i isprobavanje fudbalera jer krajnji cilj mora biti plasman na EP 2020.

- Iznenadilo me je što novi selektor isprobava neke igrače koji su kod bivšeg selektora bili rezerve. Pa šta će ti? Uigravaj, uvežbavaj i treniraj igrače s kojima treba da napadneš Ligu nacija, jer nam je to jedina šansa da se domognemo Evropskog prvenstva. A nemamo mnogo vremena. Dok lupiš dlanom od dlan, eto marta i najvažnijih utakmica. A mi, izgleda mi, delujemo nespremno i neuigrano - zaključio je Stepanović.



Stručno oko

TUMBO, GDE TI JE JOVIĆ?



Dragoslav Stepanović je razočaran što u dresu reprezentacije Srbije nema Luke Jovića, napadača Reala iz Madrida:

- Zašto nema Jovića? To me mnogo zanima. Taj momak daje golove bez šansi! A priznaćete, igrača tog kvaliteta nema mnogo u Evropi. Mitrović i on u tandemu, bili bi pravi strah i trepet za protivnika.