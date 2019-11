UPOZNAJTE STOJANA VRANJEŠA: Brat Ognjen je poznat po skandalu sa Karleušom, a on je sušta suprotnost! Evo ko je ON i čime se bavi (FOTO, VIDEO)

Ovako je počelo i još traje @ognjen_vranjes ....važno je bilo imati loptu bilo kakvu i komad trave.Dok su drugi čudno nas gledali mi nismo posustajali pa sad ti isti misle da su mogli isto....ništa nije palo sa neba nego kad je bilo teško onda se još jače treniralo.Poceti na ovom ne pokošenom terenu i stici do @championsleague @europaleague @ekstraklasa_official @ligaromaneasca @superliga_srbija @russianpremierleague @spor_toto.superlig @super_league_gr @jupiler_belgium @laliga @worldcop2014 moramo biti zadovoljni #banjaluka# I kao sto kaze @thclafamilija ‘ćale je rekao sutiraj jos...jos je reko da nisam los rekao sam sebi treniraj jos ‘ to je kod nas bukvalno bilo!!!

