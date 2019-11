OMLADINSKA LIGA SRBIJE: Crveno-beli srušili Romantičare

Crvena zvezda je savladala OFK Beograd sa 4:1 i tako zabeležila devetu pobedu u nizu u okviru Omladinske lige Srbije.

Raspoloženi su bili Uroš Milovanović u prvom i Borisav Burmaz u drugom delu igre, koji su sa po dva pogotka rešili pitanje pobednika.

Već u 3. minutu meča, domaći su došli do prednosti. Stigla je lopta sa desnog boka do Stevanovića koji se provukao između crveno-belih štopera i bez puno oklevanja matirao Katića. Nije to obeshrabrilo izabranike Slavoljuba Đorđevića koji su nastavili da napadaju i prete, najviše preko Radulovića. Priliku za izjednačenje imao je i Milovanović kada mu je centrirao Bačanin u 20. minutu. Bila je to nešto niža lopta za napadača Zvezde koji je uspeo da se snađe i zahvati je glavom, ali je ona otišla tik pored stative.

Crveno-beli su preokrenuli meč u pet minuta. Do izjednačenja su došli u 33. minutu. Fenomenalan pas po sredini odigrao je Bačanin za Milovanovića koji je sjajno prihvatio loptu, spretno se okrenuo i rutinski je poslao u dalji ugao gola Kneževića. Pogodak je bio dodatna stimulacija Milovanoviću da se posle pet minuta ponovo upiše u strelce. Akcija je krenula od Bačanina, Radulović je prošao po desnoj strani, precizno centrirao, a visoki napadač je nadskočio defanzivce OFK Beograda i glavom poslao loptu u mrežu. Imao je još jednu izglednu priliku Milovanović, ali je šutirao preko gola, a zapretio je i Babić udarcem iskosa sa desne strane kada se istakao Knežević, nakon čega se otišlo na odmor.

Dobru priliku da meč uvede u mirniju fazu imao je na startu drugog dela i defanzivac crveno-belih Savić kada je u 53. minutu nakon izvedenog kornera i gužve u kaznenom prostoru OFK Beograda, uspeo da šutira tik preko prečke. Pet minuta kasnije, ponovo je Milovanović bio opasan po gol domaćih. Babić ga je sjajno uposlio, a on šutirao snažno sa ivice kaznenog prostora, međutim Knežević je sjajnom paradom zaustavio taj udarac. Završnica meča u potpunosti je pripala Borisavu Burmazu. Kapiten Zvezde je prvo u 84. minutu spretno reagovao na pas Piplice i sa deset metara preciznim udarcem savladao Kneževića, a potom i šest minuta kasnije postavio konačan rezultat, kada je iskoristio sjajnu asistenciju Babića i na drugoj stativi sproveo loptu u mrežu "romantičara".

OFK Beograd - Crvena zvezda 1:4 (1:2) Sudija: Ivan Stamenković. Strelci: Milovanović u 33. i 38, Burmaz u 84. i 90. minutu za Crvenu zvezdu, a Stevanović u 3. minutu za OFK Beograd. OFK Beograd : Knežević, Janković, Trivić, Marković (od 63. Badžak), Aleksić (od 46. Krstić), Marić, Zeljajić (od 86. Petković), Stevanović, Pavlović, Jakovašić (od 58. Lakušić), Pantić (od 81. Lajter). Crvena zvezda : Katić, Gačić, Blagojević, Matić (od 74. Novaković), Lukić, Savić, Babić, Odada, Milovanović (od 67. Burmaz), Bačanin (od 53. Pantović), Radulović (od 56. Piplica).

(FK Crvena zvezda)

Kurir