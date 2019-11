• STORYTELLER • @fejsa5 . Манастири, односно горњи део леђа је зарастао док је део доњег дела свеж а део се љушти. Исуса смо радили раније али смо успели да га уклопимо у целу причу. Ускоро бољи снимак кад све зарасте. Monasteries - the upper back is healed, while the lower back is partially fresh and partially is peeled off. The tattoo of Jesus we did earlier and we manage to fit it in a whole back tattoo. Soon better shot, when everything heals. . @imperijatattoostudios @tatko_opremovic . . . #maretattoo #maretattos #imperijatattoostudios #imperijatattoostudiobg #tattoo #tattoos #blackandgraytattoo #realistictattoo #manastiri #manastriostrog #ostrog #family #familytattoo #inkmachines #scorpion #scorpiontattoomachine #tps500 #kwadron #kwadronneedles #eternalink #belgrade #serbia #beograd #srbija #lisboa #lisbon #portugal

