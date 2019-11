CRNO-BELA EKSPEDICIJA SPREMNA ZA MEČ SEZONE: Ovako su fudbaleri Partizana proveli prvi dan u Holandiji!

Crno-beli stigli u Hag, odradili poslednji trening pred utakmicu i rešeni da pobedom sačuvaju šanse da ostanu u Evropi sve do februara naredne godine.

Iznajmljeni čarter kompanije „Air Malta“ na liniji Beograd – Roterdam / Hag (oficijelno ime ovog holandskog aerodroma „pokriva“ imena oba grada) je juče prepodne istina kasnio sat vremena u polasku (poletelo se sa aerodroma „Nikola Tesla“ oko 11 časova, umesto u 10 kako je planirano), ali to nimalo nije poremetilo dobro raspoloženje ekspedicije Partizana pred utakmicu pretposlednjeg (5.) kola grupne faze Lige Evrope. Prijatan dvočasovni let, veoma ljubazno osoblje u avionu i sigurno sletanje na holandsko tlo održali su izuzetno dobru atmosferu u igračkom pogonu Partizana i njegovom stručnom štabu. Uz ekipu će biti i skoro kompletna uprava kluba, petnaestak klupskih administrativaca, isto toliko predstavnika srpskih medija, kao i tridesetak sponzora odnosno gostiju kluba koji su danas takođe našli svoje mesto u avionu „Air malta“. Naravno, najbučnija podrška timu se ipak očekuje od više stotina navijača Partizana čiji se dolazak u Hag očekuje u toku sutrašnjeg dana, a tu mislimo kako na naše navijače iz Srbije, tako i na one iz dijaspore.

U Hagu je crno-bele sačekala kiša „dosadnjakuša“, ali je ona tokom popodneva prestala da pada, a za temperaturu bi se moglo reći da je ona čak veoma prijatna za ovo doba godine (13 stepeni Celzijusa). Slične vremenske prilike se očekuju i u sutrašnji četvrtak.

Nakon par sati odmora, oko 18h je usledio polazak iz hotela na stadion „Cars Jeans“ (koji je inače lociran na polovini puta između aerodorma i hotela, reč je o distanci od oko 10 kilometara), gde je najpre usledila konferencija za predstavnike holandskih i srpskih medija na kojoj su govorili šef struke Savo Milošević i naš reprezentativni defanzivac Nemanja Miletić. Njihova izlaganja možete ispratiti u posebnoj vesti na našem sajtu, a sad neki opšti utisci o samoj lokaciji (o stadionu i terenu), kao i impresije sa treninga:

Stadion je fino „spakovan“ u kapacitet od oko 15.000 ljudi, ali ne treba očekivati da će on sutra biti ispunjen do poslednjeg mesta. Ipak je i AZ Alkmar ovde gost, koliko god 70 km udaljenosti između Alkmara i Haga i nisu neka distanca. Očekuje se sutra oko 10.000 ljudi na stadionu, a među njima, je procena, blizu 1.000 navijača Partizana. Ceo ambijent na stadionu izuzetno podseća na stadion u slovačkoj Žilini, na kojem je Partizan igrao u leto 2009. godine (plej of aza Ligu Evrope). Što se terena tiče, u pitanju je veštačka trava, a teren na prvi pogled deluje dobar i ravan, mada bismo rekli da je podloga prilično tvrda.

Jednočasovni trening je bio potpuno uobičajen za ovakve situacije. Nikada se na gostujućem stadionu u Evropi, dan pre utakmice, ne rade treninzi na kojima provlađuje taktičko-tehnička priprema za utakmicu. Taj posao je odrađen u Partizanovom sportskom centru u Zemunu – juče i prekjuče. Večeras su se Partizanovi igrači jednostavno razgibavali i privikavali na uslove, na teren i kretanje lopte po njemu. Posle početnog zagrevanja, prešlo se na igru na „skraćenom terenu“, a potom na kombinatoriku, na odigravanje kraćih i dužih pasova, a petnaestak minuta su se upućivali i centaršutevi kao i šutevi na gol. Tokom treninga (od 19 do 20 časova) se temperatura prilično i brzo spustila u odnosu na popodne, zaista je iznenada zahladnelo i vrlo je moguće da će to i sutra biti slučaj u vreme odigravanja utakmice . Valja se i na takve stvari pripremiti i očekivati ih…

Kurir sport / Partizan.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir