NE MOŽETE DA POŠALJETE JAGNJE ILI OVCU NA VUKA: Savo ispričao SVE! Govorio o Aleksu Fergusonu, Partizanu i AZ-u (VIDEO)

Milošević je govorio o ličnom iskustvu, kako se odlučio da postane trener, ali i sumirao utiske posle pola godine na klupi Partizana.

Savo je ponovio da je presudni uticaj na njegovu odluku da zakorači u trenerske vode imao legendarni menadžer Mančester junajteda Aleks Ferguson

"U odlučivanju mu je pomogao rad sa mlađim kategorijama FSS, zatim i rad u UEFA, gde sam bio u komisiji za omladinski fudbal i u tehničkoj komisiji UEFA. Analizirao sam utakmice Lige šampiona i Lige Evrope, do 2016. sam analizirao EURO u Francuskoj sa najvećim stručnjacima, a predsednik komisije bio je Aleks Ferguson i imao sam privilegiju da lično s njim analiziram utakmice. Dakle, i to što sam prisustvovao izvoru fudbalskih informacija i što sam mogao da pratim trendove i razvoj igre, dovelo je do toga da odlučim da se bavim trenerskim poslom", počeo je Milošević i nastavio:

"Ferguson mi je rekao da je, kada hoćete da analizirate igrača na osnovu samo jedne stvari, najvažniji njegov prvi dodir. Tada vidite kako se on namestio, kako je primio loptu i da li ima ideju šta će dalje".

foto: Starsport©

Pojasio je zatim nekadašnji naš reprezentativac šta mu je bila ideja po dolasku u Partizan.

"Insistirali smo na snazi. Na brzinu ne možete da odgovorite sporošću. Ne možete da pošaljete jagnje ili ovcu na vuka. Da bismo se približili evropskom fudbalu, prva ideja je bila da povećamo brzinu. A pre toga je bilo potrebno da se fizički pripremimo. Da bismo još pojačali efekat brzine, morali smo da budemo dobro ‘namešteni".

Neizbežna tema bio je AZ Alkmar...

"To je moja direktna odgovornost i oko toga nema polemike. Prvi gol koji smo primili bio je žestok udarac. Da smo primili gol iz prethodne prečke, ne bi bio takav efekat", rekao je Milošević i dodao:

"Ekipa je stigla do određenog limita, igrali smo iznad svojih mogućnosti. To je dovelo do padova, ali mi smo ih imali strmoglave. Kada se naviknemo na te brizine, onda ćemo u većoj meri moći da se suprotstavimo ozbiljnim ekipama. To je pravi put".

Miloševićev govor pažljivo su slušale kolege: Ljupko Petrović, Aleksandar Stanojević, Miodrag Grof Božović, Radovan Ćurčić, Zoran Bata Mirković, Bratislav Živković, Dragan Aničić, Milovan Rajevac, Gordan Petrić i Neško Milovanović.

(Kurir sport)

Kurir