ZVEZDIN USPEH NIJE SLUČAJAN: Kosanović: Liga šampiona i naša liga je trka Formule 1 i običnog automobila! (FOTO)

Vladan Milojević je u petak otišao iz Crvene zvezde, videćemo šta će biti sa njegovim dosadašnjim pomoćnikom Milanom Kosanovićem,

Kosanović je za sajt Crvene zvezde iz svog ugla analizirao uraženo u protekle dve i po godine.

On je naglasio da je crveno-bele letos dodatno motivisalo to što se prošle godine pričalo kako je Zvezda''slučajno'' izborila plasman u Ligu šampiona, pa su želeli da to ponove, što im je i uspelo.

''U samoj pripremi sezone već smo se kroz izbor rivala u prijateljskim utamicama, a to su bili Zenit, Kluž i Apolon spremali za kvalifikacije. Tu smo već dobili određenu sliku mogućnosti, nismo imali značajnih promena u igračkom kadru i sa velikim entuzijazmom smo ušli u kvalifikacije rešeni da pomerimo granice i da postanemo prvi klub sa naših prostora koji je dva puta uzastopno igrao Ligu šampiona.

Kopenhagen nas je delio od sigurnog učešća u Ligi Evrope, finanasijske stabilnosti i te utakmice su doprinele jačanju karakteru ekipu. Prvi meč u Beogradu bio je jedan od najboljih, pokazali smo veliki kvalitet i šteta je što ga nismo dobili. Revanš smo takođe odigrali na zavidnom nivou, imali igrača manje, završili epskim penalima. Na kraju puta nas je čekao Jang bojs, gde smo pokazali da smo se specijalizovali za mečeve u kojima je jedino važan prolaz.Ljudi teško shvataju da u tim dvomečima nije bitno da pobedite ubedljivo u jednoj utakmici nego da imate dve pobeđene utakmice i prođete. Rezultat je jedini parametar uspeha'', ističe Kosanović.

Ipak, grupna faza Lige šampiona je mnogo viši nivo takmičenja, a Kosanović ga vidi i kao ''takmičenje budžeta''.

''Ljudi ne mogu da shvate da se u svakoj utakmici Lige šampiona susrećete sa ekipama koje nemate u zemlji. Treba igrače spremiti na poseban stil koji ne doživljavaju svakodnevno.Organizmi igrača nisu pripremljeni za to. Na primer, Jang bojs je u prvom meču pretrčao 119 kilometara a mi 117. Oni su u sprintu pretrčali preko 2,3 kilometra, a mi 1,7 kilometara.To je fizički napor koji mi nemamo svakodnevno. U drugoj utakmici smo im tu igru smanjili na nivo koji nama odgovara. Sem autogola Bena, nas Jang bojs nije ugrozio i ta utakmica na tom nivou bila je konkurentna'', objašnjava Kosanović.

A kako bi ovdašnja fudbalska javnost realnije sagledavala učinak ekipa na terenu, Kosanović smatra da bi utakmice trebalo da se prate na drugačiji način od onoga kako je većina nas navikla.

''Jedan Kilijan Mbape pravi brzinsku razliku tri metra na 20 metara protiv svakog. Hroničan problem našeg poimanja fudbala je što se mečevi gledaju iz kafića i iz fotelje. I što pričamo o fudbalu samo na osnovu utiska sa TV-a.I ja kad gledam Formulu 1 ne čini mi se da je to neka brzina, a kad vidim da bolid ide 300 na sat, a ja vozim 130 na autoputu tek onda iza volana mogu da zamislim kako izgleda sve to iz bolida. Liga šampiona i naša liga je trka Formule 1 i običnog automobila'', konstatovao je Kosanović.

