RUDIGER NOVA ŽRTVA: Totenhem pokrenuo istragu povodom rasizma navijača!

Čelsi je kao gost pobedio Totenhem sa 2:0 u Premijer ligi, a njegovi navijači na rasnoj osnovi vredjali su fudbalera Čelsija Antonija Rudigera. Tokom utakmice tri puta je sa razglasa pročitano upozorenje navijačima, a Totenhem je započeo istragu.

"Sprovodimo istragu koja uključuje saradnju sa Čelsijem i njihovim igračima, kako bismo čuli i njihova opažanja. Svaki vid rasizma je potpuno neprihvatljiv i na našem stadionu neće biti tolerisan. Sve takve navode shvatamo izuzetno ozbiljno i preduzećemo najoštrije mere protiv bilo kojeg pojedinca za koga se utvrdi da se ponaša na taj način, uključujući i zabranu ulaska na stadion", saopštio je Totenhem.

Kapiten Čelsija Sesar Aspilikueta rekao je da ga je Rudiger obavestio da je čuo "rasističke pesme" koje su mu uputili navijači.

"Odmah sam to prijavio sudiji. Pustio sam da on obavi svoj posao. Svi smo zabrinuti i svesni takvog ponašanja i svi zajedno moramo to da zaustavimo. Nadam se da će sve biti jasno, moramo to što pre da iskorenimo. To je problem, ne samo fudbala već i života i moramo zajedno da radimo na njegovom iskorenjivanju", rekao je on za Skaj.

Beta

Kurir