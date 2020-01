ZVEZDINA TALIJA! Degenek: Mi smo velika porodica, želimo duplu krunu ove sezone!

.Reprezentativac Australije se vratio pre šest meseci u Crvenu zvezdu i ponovo doneo Ligu šampiona, kao u prvom mandatu, tako da ga mnogi nazivaju talijom, ali on na tu konstataciju ne gleda tako.

" Mnogi me nazivaju talijom, ali je to teško reći, nekako ne verujem u te stvari. Verujem u Boga i da on odredi neke stvari koje se poklope. Čvrsto sam verovao da ćemo ponoviti uspeh ulaska u Ligi šampiona. Zbog toga sam se vratio u klub u kojem znam samo za pobede i verujem da će tako biti i u narednom periodu. Takođe, moram da napomenem da sam ovde pre svega zbog ljubavi prema Crvenoj zvezdi i najboljim navijačima na svetu. Većina saigrača iz mog prethodnoh mandata je takođe tu, tako da sam i zbog toga presrećan zbog povratka", naglasio je Degenek.

Sa dojučerašnjim trenerom Vladanom Milojevićem na klupi, Zvezda je postigla fantastične rezultate u Evropi, a naš defanzivac veruje u novog šefa stručnog štaba Dejana Stankovića.

"Vladan Milojević je ostavio dubok trag u istoriji Crvene zvezde. Nije mala stvar igrati tri puta zaredom Evropu, dva puta u nizu Ligu šampiona, i na sve to osvojiti titule u nacionalnom šampionatu. Želim da mu se još jednom zahvalim na svemu što je učinio za klub, navijače, saigrače i mene. Međutim, tu lestvicu koju je Milojević visoko podigao moraće neko da pređe i bude još bolji. Zbog toga verujem da će čovek kao što je Dejan Stanković biti dobro rešenje za Zvezdu. Ne treba trošiti reči o njegovoj karijeri, osvojio je Ligu šampiona, ostvario fantastične rezultate u inostranstvu, radio je sa fenomenalnim trenerima i to je svakako velika prednost na njegovom novom početku, objasnio je Miloš.

Degenek je istakao i koliko mu znači podrška Zvezdinih navijača.

"Iskreno rečeno, za mene je veliko zadovoljstvo igrati pred Delijama. Uvek su bili tu, i u velikim pobedama, ali i u porazima. Tu je njihova veličina, što su verovali u nas svakim danom sve više i više. Njihova pesma nikada nije prestajala i na tome im skidam kapu. Bez premca su najbolji na svetu", sa uzbuđenjem priča Degenek.

Do sada je odigrao preko 50 utakmica u Zvezdi.

"Voleo bih da odigram koliko god budem mogao više i koliko budem potreban klubu. Ja sam vojnik Crvene zvezde i uvek sam tu, da ginem za grb i borim se za crveno-bele boje. Želeo bih da osvajamo trofeje u narednom periodu, imamo prednost od 11 bodova koja nije dovoljna. Moramo da nastavimo sa dobrim igrama i da ređamo uspehe. Ništa nije gotovo, treba biti čvrst i koncentriran, kako u kupu tako i u prvenstvu. Želimo duplu krunu ove sezone,jasan je reprezentativac Australije.

Degenek ima i poruku za sve zvezdaše.

"Želeo bih da im poželim mnogo zdravlja i sreće u novoj godini, kao i da se zajedno radujemo novim uspesima. Voleo bih, i verujem da će biti uz nas jer smo mi zajedno jedna velika porodica, koja samo udruženim snagama može napraviti fantastične uspehe", zaključio je Miloš Degenek.

