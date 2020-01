ZVEZDA LIDER U REGIONU: Omladinski pogon šampiona prati najveći broj klinaca!

Prethodna godina je bila veoma uspešna za Omladinsku školu Crvene zvezde, što pokazuju svi ostvareni rezultati koje mladi fudbaleri beleže u domaćim, ali i u međunarodnim okvirima. Ipak, kao prioritet se postavlja razvitak i pravljenje igrača za prvi tim, a glavni trener Zvezdine fudbalske fabrike- Nikola Jelić, ponosno se osvrnuo na sve urađeno u 2019. godini.

- Moramo da budemo zadovoljni posle ovakve godine i da poželimo da svaka sledeća bude slična ovoj. Ipak, Zvezda je veliki klub u kom ne smete da se zadovoljavate urađenim i ne postoji minuli rad. Uvek se traži više, a obaveze prema imenu i grbu nas teraju da budemo bolji.

Nezaobilazni u priči su omladinci. Dečaci koji su obezbedili evropsko proleće u Ligi šampiona za mlade i koji će 11. februara odmeriti snagu sa moldavskim Šerifom.

- Drago mi je što su u žiži javnosti, jer oni to zaslužuju. Pozitivni rezultati utiču na našu Omladinsku školu i njen renome. U odnosu na prošlu godinu smo iskoračili i u evropskim okvirima. Moram da napomenem da je to uradila generacija fudbalera rođenih 2002. godine i da smo najmlađi tim u Omladinskoj Ligi šampiona. Slično je i u domaćim okvirima, jer smo napravili zaokret da sa svim generacijama igramo sa godinu dana mlađim dečacima.

Jelić je pak svestan da su kriterijumi za igranje u prvom timu Crvene zvezde veći u odnosu na ranije, pre svega zbog igranja Lige šampiona.

- Kriterijumi su drastično podignuti. Moram da priznam da ni Omladinska škola u prvom trenutku nije bila spremna da odgovori tim zahtevima, ali se prilagođavamo svemu. Teško je praviti rezultate u Evropi i stvarati igrače. Lakše je kad ste u podređenoj ulozi, kada nemate breme rezultata i kad niste prvi na tabeli, ali ovako je veći izazov za sve nas. Vladan Milojević i njegov stručni štab su postavili visoke kriterijume. Naravno, žao nam je što nije bilo više igrača iz škole, ali razumemo okolnosti. Ipak, Borisav Burmaz i Miloš Pantović su debitovali jesenas za prvi tim, a nadam se da će još neki igrači uskoro dobiti priliku kod Dejana Stankovića.

Upravo je Grafičar, kao razvojni tim Crvene zvezde, spona između juniorskog i seniorskog fudbala.

- Grafičar je stepenik koji je neophodan prvom timu Crvene zvezde. Neko može direktno iz omladinaca u prvi tim, ali češći su slučajevi da mlad igrač treba da se prilagodi seniorskom fudbalu i tu se vidi vrednost Grafičara. Mi vodimo računa o kompletnoj Omladinskoj školi naše filijale i sve selekcije sem pionira igraju u najvišem rangu takmičenja, a s obzirom na to da su i oni trenutno prvi, verujemo da će se od naredne sezone i to promeniti. Imamo ogromno poštovanje za Slobu Govedaricu, predsednika Grafičara, kao i sjajnu saradnju sa Milijom Žižićem i Aleksandrom Lukovićem. Moram da napomenem da imamo igrače iz škole i van Grafičara na pozajmicama te da i njihov razvoj pomno pratimo.

U Omladinskoj školi važan je, ne samo razvoj igrača, već i trenera.

- Treneri su velika snaga naše Omladinske škole. Srećni smo što sve stručniji kadrovi dolaze u klub. Na novoformiranoj UEFA licenci za omladinski fudbal, koja je počela u oktobru, od svih prvoligaša, samo je Crvena zvezda poslala četiri trenera. To pokazuje naš pravac delovanja, jer želimo da imamo školovane trenere i ulažemo u njih. Ljudi misle da kod nas sve glatko prolazi, ali nije tako. Svakodnevno radimo sa njima, ali najvažnije od svega je da nema sujete i da su oni spremni da napreduju. Grešaka ima, ponekad i oni uđu u zonu komfora i opuste se, ali brzo primetimo i reagujemo na to. Uskoro će nam se priključiti i Stefan Čikić koji će biti deo stručnog štaba jednog od baznih godišta. Naše dete i momak koji je pobedio leukemiju.

Škola već tri godine ima skaute koji rade volonterski i iz ljubavi prema klubu, što je jedinstven slučaj u svetu.

- Imamo dobar skauting, ipak i tu ima prostora za napredak. Zahvalni smo našim volonterima u skauting službi, koji već treću godinu rade iz ljubavi prema klubu. To je jedinstven projekat koji je koordinator baze Vladimir Cvjetićanin pokrenuo, a naravno, uključeni smo i Dragan Mladenović i ja. Oni nas već tri godine svakodnevno izveštavaju o najtalentovanijim dečacima koji se pojave u njihovim regionima, a nivo profesionalizma im je takav kao da rade za milione. Mi smo u ovom trenutku lideri u regionu po pitanju praćenja dečaka. Trudimo se da delujemo i van područja Balkana i biće i stranih talentovanih dečaka kod nas. Konkretno, dovođenje Ričarda Odade je pravi potez, a to govori i činjenica da će on tokom proleća nositi dres seniorskog tima Grafičara, a verujem da će nakon toga preći i u prvi tim Crvene zvezde.

Nema mnogo odmora za vodeće ljude u Omladinskoj školi, jer je prelazni rok pred njima.

- Dosta toga smo već uradili pre mesec dana po pitanju dolazaka nekih dečaka. Neće biti mnogo promena. Ipak, prebacili smo osmoricu kadeta, što u omladince Zvezde, što u omladince Grafičara, jer smatramo da su prerasli taj nivo takmičenja, što sa fizičke, što sa intelektualne strane. To su: Andrej Đurić, Vukašin Krstić, Uroš Lazić, Vladimir Miletić, Nikola Stanković, Živan Ramović, Marko Ćopić i Bogdan Petrović, koji su sjajno igrali pod komandom Marka Neđića - ističe Jelić.

