TRENER ARSENALA BESAN! Arteta: Sramota! Obamejang će nam MNOGO nedostajati

"To je velika sramota i veliki gubitak za nas. Po mom mišljenju, to je bio slučajan start, ali moramo prihvatiti kaznu. On naporno radi i postiže golove, verovatno je bio naš najvažniji igrač do sada, pa je to što ga nećemo imati naredne tri utakmice zaista loša vest za nas", rekao je Arteta.

Obamejang je u utakmici protiv Kristal Palasa dobio direktan crveni karton, te mu sledi tri utakmice suspenzije.

Arsenal je uližio žalbu, ali je Fudbalska asocijacija Engleske nije uvažila, te je odluka o kazni ostala nepromenjena.

Gabonski fudbaler propustiće mečeve protiv Šefilda, Čelsija i Bornmuta.

Arteta je rekao da će sada drugi igrači morati da preuzmu odgovornost, ali napadač "tobdžija" Aleksandar Lakazet nije uspeo da postigne gol u poslednjih šest utakmica.

"Možete mu pomoći tako što ćete razgovarati s njim i raditi na njegovom samopouzdanju, ali ta lopta mora da završi u mreži. Ono što moramo da probamo je da ga stavimo na pozicije gde će imati više mogućnosti za to u toku utakmice", kazao je Arteta.

On je rekao da je Sead Kolašinac propustio prethodnu utakmicu zbog problema s butinama i da će morati da se prilagode novim uslovima, pošto je Kalum Čejmers zadobio povredu.

Arteta je i najavio moguće transfere.

"Srećan sam što imamo tim za koji verujem da se može takmičiti, ali ako se nešto promeni i ako nam neki fudbaler bude bio potreban, očekujem da ćemo izaći na tržište i rešiti taj problem", kazao je Arteta.

(Beta)

Kurir