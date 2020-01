MILOŠ DEGENEK OTVORENO: O tome da li je srećan u Zvezdi, Kinezima, Dekiju, Miloju, Brajantu i Noletu!

Od specijalnog izveštača Kurira iz Beleka Aleksandra Radonića

Miloš Degenek je srećan u Crvenoj zvezdi, ali je spreman da klubu izađe u susret, ukoliko dođe unosna ponuda za njega.

Ne krije da bi voleo da ostane u crveno-belom dresu i osvoji duplu krunu, koju mnogo želi.

Pričao je Degenek za "Kurir" o novom treneru Dejanu Stankoviću, interesovanju kineskog Šangaja SIPG, ambicijama u prolećnoj polusezoni, ali i tragičnoj smrti Kobea Brajanta i susretu sa Novakom Đokovićem u Dubaiju na plaži.

Kako se radi na drugom delu priprema u Turskoj?

- Radi se dosta. Nikada nisam bio sa Crvenom zvezdom na pripremama! Ovo mi je prvi put. Iskreno sam se iznenadio sa uslovima i načinom rada na Kipru. Istim intenzitetom nastavili smo i ovde u Turskoj. Veliki je profesionalizam, dobro se radi, svi igrači su maksimalno koncentrisani da bismo svi bili što bolji. Znamo šta nas čeka za naredni period i šest meseci - počeo je intervju Miloš Degenek.

Kakav je tvoj odnos sa novim trenerom Dejanom Stankovićem?

- Nema smisla da bilo ko šta govori o njemu kao igraču. Osvojio je svo što je moguće. Svaka mu čast na tome. Svi znamo koliko je veliko ime i kakav je karakter. Od njega može da se nauči sve. Maltene, kad sediš za stolom sa njim, možeš nešto da naučiš..Izvlačimo sve informacije od njega, o bivšim saigračima, klubu... Stvarno sve pohvale za njega. Od srca mu želim da kao trener ima uspešniju karijeru, nego igračku.

Kakva je situacija sa tobom i Crvenom zvezdom? Postoji interesovanje kineskog kluba Šangaj SIPG za tebe. Da li sigurno ostaješ u klubu?

- Da li sigurno ostajem u Crvenoj zvezdi? Imam ugovor još tri ipo godine! Za interesovanje Kineza maltene i ne znam. Ne pratim šta se piše. Želim da igram fudbal i budem srećan!

Jesi li srećan u Zvezdi?

- Ja sam rekao prvi dan, kada sam došao u Crvenu zvezdu da sam najsrećniji momak na svetu!

Koliko priče oko odlaska mogu da utiču na igrača?

- Nekoga ko nije navikao na sve to, može da poremeti. Mene ne. I prošle godine sam otišao u Saudijsku Arabiju. Bio je jak ugovor, ali nije sve u parama. Bitno je da se osećaš srećno i kao čovek. Naravno, sve ima svoje vreme, kad čovek treba da preuzme inicijativu i uradi nešto za svoju porodicu. Ne osećam ja pritisak, imam dva treninga dnevnio, radim, gledam da se što bolje spremim i usrećim neke ljude.

Koja je razlika između Milojevića i Stankovića u načinu rada na pripremama?

- Nikada nisam odradio pripreme sa Milojevićem. Tako da ne znam... Kod njega sam došao kad smo počeli da igramo na svaka tri dana. Ali, šta reći o Miloju. Doneo je Zvezdi Ligu Evrope i dve Lige šampiona. Veliki uspeh! Kapa dole! Ostavio je trag koji je mnogo veliki. Sa Dekijem se vidi italijanski način, da sve bude organizovano, da defanziva bude upakovana... Ima dosta taktičkih stvari koje su drugačije. Zadovoljan sam, kao i ostali igrači.

Letos kad si se vratio rekao si da bi voleo karijeru da nastaviš iz Zvezde u nekoj jakoj ligi. Ima li vremena za Kinu?

- Dobro... Svi misle da ima vremena za Kinu. Svi u Evropi smatraju da se u Kini, Japanu, Kataru, Arabiji, Emiratima igra i radi manje. Nije tamo zezanje, tamo je fudbal mnogo moćan. Ne bira čovek da u 30 godini ode u Kinu. Može tada da zabode dobar ugovor i u Laciju. Nema ništa određeno.

Nisam mislio na novac. Mislio sam na sportske ambicije.

- A, razumem... Ja sam ovde još tri ipo godine. Ali, svaka ponuda koja bi stigla na vrata Crvene zvezde, koja bi zadovoljila klub, ili igrača... Svako ko je pametan, trebalo bi da sedne i razmisli o tome. Kad dođe taj trenutak, za bilo kog igrača od nas, videćemo... Imam ugovor, igrao sam dva puta Ligu šampiona, nasmejan sam, svako jutro se probudim srećan. Tako da... (smeh) To je to.

Kako vam se sviđa novi igrač Seku Sanogo?

- E, super je! Momak je fenomenalan, govori dva jezika, stvarno je top. Ima iskustvo, igrao je u Evropi, ja sam igrao protiv njega u Evropi. Vredno je pojačanje za Crvenu zvezdu.

Može li Zvezda da igra sa više strasti na proleće?

- Može, naravno. Mada, mislim da smo mi igrali sa tom strašću i sada. Zvezda to nije izgubila. Možda se to čini nekome sa strane. Niko ne sedi sa nama u svlačionici. Ko nema strast u Crvenoj zvezdi, taj ne može ni da igra za Crvenu zvezdu! Zato neki ostaju, a neki idu. Ovo sada je neko osveženje i mislim da je Zvezda na pravom putu da osvoji duplu krunu.

Kurir je potom pitao Miloša Degeneka kako je doživeo vest o tragičnoj pogibiji čuvenog košaraša Kobea Brajanta?

- Kad sam sinoć čuo vest, nikome od nas ovde nije bilo lako.Čovek je pre tri ili četiri godine završio karijeru... Ima 41 godinu, imao četvoro dece... Valjda mu je i ćerkica poginula sa njim... Žalosno je sve to. Ali, to je život, sve se brzo okrene. Treba svi da budemo srećni sa ovim što imamo danas. Da našim najdražima šaljemo poruke svaki dan da ih volimo, jer nikad ne znamo šta nosi dan, a šta noć. Koliko mi je žao za njega, toliko mi je žao i za ostale ljude koji su poginuli, u Turskoj od zemljotresa, u Kini od virusa... Žao mi je svih ljudi koji ginu svaki dan. On je zvezda i svi pričaju o tome, a ne o milion ljudi koji ginu od rata, ili ne znam od čega sve... Meni je žao svih, a ne samo njega.

Nedavno si se sreo sa Novakom u Dubaiju. Šta možeš reći o tome?

- Pratim Novaka, želim mu svu sreću i da osvoji Australijen open. Kao Srbin i vrhunski sportista to zaslužuje. Ali nismo drugari. (smeh) Meni je bila fantazija da sretnem jednog takvog sportistu. Desilo se slučajno, na plaži, bio je sa ženom i decom.

Jeste li uspeli da popričate o fudbalu i tenisu?

- Mene je iznenadilo što je on mene prepoznao. Nisam to očekivao. On je sportista sa druge planete. Drago mi je što je znao ko sam, pitao je kako je u Zvezdi. Baš me pozitivno iznenadio.

Da li te iznenađuje što Novak ima veliku podršku Srba u Australiji?

- Ne! Ne, ne, ne... U Australiji, u svakom gradu ima na desetine hiljada Srba. Više ih ima, nego bilo gde u Evropi. Ima dosta naših ljudi tamo i svi navijaju za njega - zaključio je Miloš Degenek.

