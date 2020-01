PRIČE LJUDI IZ UPRAVE PARTIZANA SU ME POVREDILE: Saša Ilić o razlozima zbog kojih nije ostao u Humskoj

Gostujući na TV Arena sport Ilić je objasnio razloge ovake odluke.

– Nisam ostao u klubu jer se nisam slagao sa ljudima iz rukovodstva i to je moje pravo. Da li sam pogrešio ili nisam pokazaće vreme. A sa druge strane moje ambicije su uvek vezane za Partizan, da li kao navijač, funkcioner ili trener to ne znam, ali tu sam – naveo je Ilić.

Skrenuo pažnju na to šta ga je najviše povredilo.

– Načuo sam neke određene stvari i to me povredilo, kao da sam loše uticao na određene igrače, a ja to ne volim jer znam da to nije istina… Idem na utakmice, sedim u loži ali na Istoku i to je to. Interesantno je da nikad nisam gledao utakmicu sa zapadne tribine – rekao je Ilić.

Ilić se u maju posle 23 godine povukao i otišao u igračku penziju. Tog maja 2019. sve je bilo u njegovom znaku: kraj sa peharom Kupa Srbije u rukama, pa još na terenu Crvene zvezde, malo pre toga dirljive scene u Humskoj kad je i "nebo plakalo" što se povlači takav as.

- Ne pričam u svoje ime, ali mnogo ljudi smatra da nisam dobio oproštaj kakav sam zaslužio. Ništa nisam planirao, izdešavalo se spontano. Ne žalim ni za čim. Mnogi su mi rekli da je trebalo da bude bolje. Ne kažem u smislu više ljudi, jer ne možeš da ih nagovoriš da dođu, ali s druge strane mogu da se pohvalim da je po kišovitom vremenu bilo dosta navijača. Bilo, prošlo, ne bi trebalo da se vraćamo na tu temu. Meni je Partizan dao sve u životu, mislim da sam se dostojno odužio. A Partizan Saši? Ne mogu da pričam o tome.

Priznao je da ga je potpuno slomio poslednji krug u Humskoj.

- Pričali su mi da za taj dan moram da se pripremim. Noć, dve pre poslednju utakmicu imao sam spreman govor, želeo da se obratim gledaocima na stadionu, ali - nisam mogao. Sve što se dešavalo na oproštaju nisam planirao. Slučajno se desilo da sam izašao, da je sin Nikša bio pored, da sam sa njim istrčao počasni krug. U tom trenutku nisam bio svestan, kasnije sam dosta puta gledao snimke, bolje je kad se nešto dešava spontano nego da je planirano.

Kada se sve podvuče, ostaće zapisano da je Saša Ilić za Partizan odigrao 876 utakmica, dao je 240 golova, osavojio je 11 titula i sedam kupova.

- Voleo bih da se sutra pojavi osoba koja će me u Partizanu prestići po broju utakmica i svega što sam napravio, jer sam ubeđen da će, ako se to desi, klub biti na pravom putu, beležiti bolje rezultate, ali... Gledajući realnu situaciju u našem fudbalu - teško će se to desiti - zaključio je Saša Ilić.

