KONAČNO SE OGLASIO! Luka Jović progovorio o Tumbakoviću i reprezentaciji

Bivši fudbaler Benfike i Crvene zvezde otkrio je da će se staviti na raspolaganje selektoru Ljubiši Tumbakoviću, u odlučujućim mečevima baraža Lige nacija za odlazak na Evropsko prvenstvo.

Mladi as Reala priznao je da čeka poziv selektora Orlova.

"Nisam bio tu, ali sve je iza nas. Tu sam za sledeće okupljanje, ako dobijem poziv odazvaću se. Spreman sam da pomognem ekipi da odemo na Evropsko prvenstvo" - istakao je Jović.

Svestan je napadač Reala da u baražu neće biti lako.

"Daćemo maksimum u tom meču i očekujem pobedu. Bilo bi jako važno, 20 godina nismo igrali na Evropskom prvenstvu, narod bi bio jako ponosan ako bismo ispunili cilj. Neće se srušiti svet ako ne uspemo. Ipak, nadamo se najboljem" - kaže Luka Jović.

On se pored ovoga prisetio kako je bilo to kada je saznao da ga traži Real.

"Moj menadžer me je pozvao i rekao da je Real Madrid zainteresovan. Ja sam rekao: 'Nemoj da me zavitlavaš, molim te'. Ali, on je rekao da postoji ponuda i da treba razmisliti. Naravno, pristao sam i ne mislim da je to bila greška, pošto najvažniji klub zove samo jednom", rekao je Jović, prenela je Marka.

Trener Reala Zinedin Zidan ima nekolicinu napadača na raspolaganju, uključujući Gareta Bejla, Vinisiusa Žuniora, Rodriga, Iska, Brahima Dijasa i Marijana Dijasa.

"Uveren sam da ću dobro igrati i da ću dokazati da sam u Real Madridu jer imam kvalitet", naveo je Jović.

