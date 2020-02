CRNA KNJIGA ŠALJE JANKOVIĆA U ZATVOR! Sve ŽEŠĆI UDAR Belgijanaca na mladog srpskog trenera! SLEDI SUĐENJE

Aleksandar Janković naći će se uskoro pred belgijskim sudom zbog privatne tužbe Bruna Venancija, predsednika Standarda!

Srpski trener imaće protiv sebe i „crnu knjigu“ Dejana Veljkovića, u kojoj se navodi da je primao izuzetno veliki novac za usluge skautiranja na Balkanu, glasi pisanje belgijskih medija.

Sporni ugovor

- U oktobru 2016. godine potpisan je ugovor između kompanije „Kolt sport“ i Standarda, po kojem je za usluge skautiranja plaćeno skoro milion evra! Veljkovićeva „crna knjiga“ otkriva da je 200.000 evra, navodno, završilo kod Aleksandra Jankovića. Slična priča ponovila se još jednom.

- Godinu dana kasnije, u junu 2017. godine, po ugovoru za „Otkrivanje talenata na Balkanu“ plaćeno je pola miliona evra, od toga je znatan deo novca bio za Aleksandra Jankovića - naveli su mediji u Belgiji.

Definitivno je jasno da ovde nisu čista posla, ali za to je odgovoran i predsednik Standarda. Naime, da bi smanjio plate igrača i trenera, Veljković je 2016. godine predložio Standardu „sporazum u skautiranju“, prema kojem bi u narednih nekoliko godina zaradio znatne iznose. U belgijskom klubu su to očito prihvatili! Sporno je što su to bile sume daleko veće od normalnih za takve poslove, a postavlja se pitanje i da li je sve urađeno u legalnim tokovima. U Veljkovićevim izjavama i spisima postoje podaci gde je završio taj novac (ukupna suma je veća od dva miliona evra).

Proces kasni

Veljković će biti prvi svedok-saradnik u istoriji belgijskog pravosuđa čim se završi procedura, koja kasni nekoliko meseci. U sporazumu koji je potpisao obavezuje se da će biti potpuno iskren.

- U obavezi ste da dajete tačne izjave o svojoj umešanosti u sve malverzacije, ali i o svim ulogama trećih osoba - glasi deo onoga što je fudbalski agent potpisao.

Ogorčen Aleksandar Janković za Kurir negira sve optužbe Budalaštine i laži, spremna je kontratužba! Aleksandar Janković potpuno je zatečen optužbama koje su se pojavile protiv njega u belgijskim medijima. Srpski stručnjak ogorčen je zbog dovođenja njegovog imena u vezu sa poslovima koji nemaju veze s njim. - Sama činjenica da to izlazi u javnost u nekom suludom kontekstu posle tri godine potpuno je neverovatna. To su budalaštine i laži! Pre tri godine sam napustio Standard, sve što sam radio u tom klubu bilo je potpuno čisto i transparentno i tu se završava moja uloga. Sve ovo što je izneo taj čovek (predsednik Standarda, prim. aut.) potpuno je besmisleno, to su stvari koje nemaju veze s istinom. Da li ćete se odazvati suđenju? - Sa zadovoljstvom! Jedva čekam! A do tada ide i kontratužba njemu zbog kaljanja mog imena i plasiranja priče za koju i on sam zna nema veze sa mnom - jasan je Janković, koji se nalazi u Španiji na pripremama sa mladom reprezentacijom Kine i tu će ostati do daljeg zbog koronavirusa u Kini.

Sumnjivi poslovi Ko je uzeo pare od transfera? Transferi Filipa Mladenovića, Gojka Cimerota i Miloša Kosanovića takođe su predmet tužbe prvog čoveka kluba iz Liježa. Venancij iznosi sumnju da su od dovođenja pomenutih igrača tadašnji trener Janković, sportski direktor Renardo i menadžer Veljković zaradili novac. Pominju se sledeće sume: Janković 250.000 evra, Veljković 170.000 evra i Renardo 20.000 evra.

Miloš Bjelinić

Kurir