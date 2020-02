BOLESNO! Murinjo žestoko izvređao tamnoputog igrača

"Ne mogu da se setim protiv koga smo igrali, ali znam da smo izgubili 3:1. Dan posle toga me je pozvao u svoju kancelariju i pitao da li sam dobro. Rekao sam da jesam, a on mi je odgovorio da nije siguran pošto sam izgledao kao smeće. Nekoliko puta je to ponovio. To me je povredilo. Bio je jako direktan i to je me šokiralo. Ne znam šta je hteo time, možda da izazove neku moju reakciju - izjavio je Zuma.

On je u Čelsi stigao 2014. godine iz Sent Etjena, ali je sve do ove sezone imao problema da se izbori za mesto u timu. Sad je standardan u sastavu Frenka Lamparda i odigrao je ukupno 30 utakmica u svim takmičenjima.

