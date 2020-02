PRIZNANJE FS REPUBLIKE SRPSKE: Plaketa "Miljan Miljanić" za FSS i Boru Milutinovića!

-Privilegija je i zadovoljstvo biti danas ovde sa vama u Banjaluci i Republici Srpskoj. Želeo bih najpre da čestitam Vicu Zeljkoviću na izboru za predsednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, da u narednom periodu učini dobre stvari za fudbal, klubove i ligu u Republici Srpskoj. Fudbalski savez Srbije imao je i ima dobre odnose sa FS RS a želja svih nas je da pre svega bude više klubova iz RS u Premijer ligi. Takođe, RS dugo čeka, još od 2011. i trijumfa Borca, na šampiona Premijer lige, voleo bih kada bi stigla nova titula, kao i da što više klubova iz RS izbori plasman na evropsku scenu. Sve to može biti samo impuls za dalji razvoj fudbala u Republici Srpskoj – rekao je Slaviša Kokeza i nastavio.- Zahvalio bih se na ovom priznanju, povelji koja nosi ime verovatno najvećeg fudbalskog uma Jugoslavije Miljana Miljanića. Entuzijaste i vizionara čija posvećenost i predanost fudbalu mogu i moraju biti putokaz za sve nas koji radimo u fudbalu i za fudbal.

Fudbalski savez Srbije nedavno je spektakularnom predstavom u „Narodnom pozorištu“ obeležio vek ponosa. U prethodne tri godine ostvareni su zapaženi rezultati, a pred „A“ timom je uskoro najveći ispit…

-Od dana kada sam došao na mesto predsednika Fudbalskog saveza Srbije postavili smo neke prioritete, rezultate koje želimo da ostvarimo. Plasmanom na Prvenstvo sveta vratili smo se tamo gde srpski fudbal i zaslužuje, a mlada reprezentacija se dva puta plasirala među najbolje selekcije u Evropi. Novi cilj je da posle dve decenije naša „A“ reprezentacija izbori odlazak na Prvenstvo Evrope. Istakao bih i da smo, prvi put posle nekoliko decenija, uložili ogromna sredstva kako bi sredili terene na stadionima širom Srbije. Pokrenuli smo pravu infrastrukturnu revoluciju, a u saradnji sa državom i lokalnim samoupravama, uskoro će početi izgradnja nekoliko stadiona, a svoj dom dobiće i reprezentacija izgradnjom Nacionalnog stadiona. Želim sve da vas još jednom pozdravim i nadam se da ćemo svi zajedno imati priliku da se radujemo plasmanu Srbije na Prvenstvo Evrope!

Legendarni trener Bora Milutinović je sa čak pet različitih reprezentacija učestvovao na završnicama Mundijala, što nijednom selektoru u istoriji fudbala nije pošlo za rukom. Predvodio je Meksiko 1986, Kostariku 1990. u Italiji, SAD 1994, Nigeriju na SP 1998 u Francuskoj i Kinu na Mundijalu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

-Putuj i piši, tako mi je rekao Miljan (Miljanić) kad sam bio igrač. Kad me pitaju da objasnim svoje rezultate, ja kažem da sam iz Bajine Bašte. Voda to je Drina, vazduh to je Tara, vatra to je mentalitet tog naroda. Za 25 godina Partizana Miloš je dobio zlatnu nagradu a ja srebrnu, ja sam pitao kako on zlatnu a ja sam četiri puta bio šampion. Kaže pa znaš ti ko je to, to je Miloš. Miloš je Miloš, a Bora je Bora. Hvala vam svima, mom klubu, Borcu i mojoj porodici bez koje ne bih ovde stajao – rekao je Bora Milutinović podsetivši prisutne na svog rođenog brata i jednog od najvećih igrača u istoriji fudbala Miloša Milutinovića.

Prethodnih godina „Zlatnu povelju Miljan Miljanić“ dobili su Safet Sušić (2013), Milorad Mažić (2014), Omladinska reprezentacija Srbije koja je bila prvak sveta (2015), Dragan Džajić i Predrag Mijatović (2016), Ilija Petković (2017) i Robert Prosinečki (2018).

Plakete FS RS dobili su i klubovi: Crvena zvezda (Zvezdan Terzić), Partizan (umesto odsutnog Milorada Vučelića, plaketu primio Ivan Ćurković) i Vojvodina (Vojislav Gajić).

Za najboljeg fudbalera u 2019. godini izabran je kapiten Borca Stojan Vranješ, kome je pripala nagrada „Velimir Sombolac“. Zbog povratka Borca u elitu i podatak da će se posle dugo godina boriti za izlazak u Evropu i titulu u prvenstvu i Kupu BiH, najbolji trener u prethodnoj godini je Branislav Krunić, koji je dobio nagradu „Ilija Miljuš“.

Nagradu za najperspektivnijeg igrača Republike Srpske, koja nosi naziv „Srđan Kačar“, po tragično nastradalom igraču Borca i Partizana, primio je fudbaler bijeljinskog Radnika Vladimir Bradonjić. Milorad Subić iz Dervente je najbolji fudbalski radnik u 2019. godini i primio je nagradu „Ilija Pantelić“, dok je nagrada za životno delo „Doktor Milan Jelić“ pripala Miloradu Lali, potpredsedniku FS RS.

Kurir sport / FSS

Kurir