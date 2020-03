KOLAROV ISKRENO O MIHI: Kapiten Orlova otkrio kako ga je Siniša šokirao dok se još nisu poznavali! To sve govori

Svi su složni u oceni da Miha ima karakter pobednika i da jednostavno ne može da izgubi najvažniju bitku.

O Mihajloviću i njegovoj borbi za emisiju "Putevima sporta" na Sport klubu govorili su ljudi iz sveta fudbala u Italiji, a posebne emocije iskazao je kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov.

"Sinišu sam oduvek voleo. Za celu moju porodicu Miha je uvek bio iznad svih. Još dok se nismo poznavali. Sada imamo sjajan odnos. Ovde u Italiji smo se dosta družili", počeo je Kolarov.

Prisetio se kapiten "orlova" kako je saznao za Mihinu bolest.

"Meni je jedan od saigrača rekao da Miha ima konferenciju. Pomislio sam da hoće da priča nešto o prelaznom roku, kako mu možda nisu doveli neke igrače. A onda sam se čuo sa Tanjgom (Sinišin kum i pomoćnik u Bolonji) i bio sam u šoku".

O Mihajloviću govori samo u superlativu.

"Svi su se složili da je Siniša iskren i pravi čovek i prijatelj. S njim uvek znaš na čemu si. Kada sam saznao šta mu se desilo, dugo sam razmišljao. Poznavajući ga, znam da je mislio da to svakome može da se dogodi osim njemu. On je bio ubeđen da može da se pobije sa 100 ljudi i da će da pobedi. Neverovatnu harizmu ima".

Kolarov se prisetio anegdote sa Mihom.

"Ja sam tek bio potpisao za Lacio. Sedim kod kuće. Zvoni mi telefon, ne znam ko je. Začujem: 'Aleksandre, ovde Siniša'. Pomislio sam ko me to drugova zavitlava. Ali prepoznam mu glas. Zvao me je da mi kaže da mu se javim šta god da mi zatreba. Ja sam bio u šoku. Mi se tada nismo poznavali", završio je priču Aleksandar Kolarov.

