U KINI KORONAVIRUS, A MENE ZOVE JUNAJTED! Igalo: Nisam mogao da verujem da dolazim u Mančester!

Igalo je u januaru došao u "crvene đavole" iz kineskog Šangaja na pozajmicu do kraja sezone.

Igalo igra sjajno i od dolaska je postigao tri gola na osam nastupa za tim Olea Gunara Solskjera.

"Nikada nisam verovao da će se to desiti jer je ogromna razlika u vremenskoj zoni između Kine i Velike Britanije, kao i zbog širenja koronavirusa u Kini. Ali, snovi se ostvaruju. Molio sam se da se to desi - i desilo se. Kada mi je agent rekao da mogu da pređem u Junajted, ja sam se samo molio, ali sam imao i sumnje jer sam bio u Kini. Kako da dođem u Veliku Britaniju? Da li ću morati da pobedim koronavirus da bih došao, da li Junajted gleda još nekog napadača? Bio sam srećan oko svega, ali nisam bio potpuno posvećen tome zbog situacije u Kini", otkrio je Igalo u intervjuu za "BBC".

On je otkrio da je, kada je saznao da je Junajted potpuno ozbiljan, imao neobičan problem.

"Nisam mogao da verujem kada mi je agent rekao da je Junajted stvarno zainteresovan. Pitao sam ga da li je ozbiljan i kako ću da pričam sa direktorom kluba jer on ne govori engleski jezik. Morao sam da trčim kod prevodioca i da mu kucam na vrata, a on je morao da ode kod direktora. Ja sam pričao sa prevodiocem, a on je prevodio direktoru. Istovremeno su Junajted i moj agent razgovarali. Nisam zaspao do šest ujutru. I dalje mi deluje da je sve bio samo san, ali pokušavam da se ne zanosim kako bih mogao da se koncentrišem na trening i dobre partije. Znam da sam u najvećem klubu na svetu", jasan je Igalo.

