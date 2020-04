CELA ZGRADA ODZVANJA OD PREGLASNOG SEKSA! Žena srpskog fudbalera ima velikih problema sa komšijama: Čudno me gledaju

Ona je ispričala j interesantan problem koji ona i njena porodica imaju tokom kućne izolacije u Italiji.

Atraktivna manekenka koja se često zbog svog izgleda i lepote nalazi na naslovnicama italijanskih medija ispričala je zanimljivu situaciju i nelagodu koji njena porodica ima sa komšilukom u Veroni.

Kako je navela na svom Instagramu, u njenoj zgradi, u stanu do njenog, komšije imaju prilično bučne seksualne odnose, tako da ih cela zgrada čuje.

"Stan do nas, komšija koji dolazi sa vremena na vreme sa svojom kres varijantom koja je toliko glasna da cela zgrada odzvanja tokom njihovog seksa. Inače, stanari u zgradi su uglavnom stariji ljudi i imam neki utisak da misle da smo to mi, pošto su počeli veoma čudno da me gledaju u poslednje vreme."

Stan do nas- komsija koji dolazi sa vremena na vreme sa svojom kres varijantom koja je toliko glasna da cela zgrada odzvanja tokom njihovog seksa. Inace, stanari u zgradi su uglavnom stariji ljudi i imam neki utisak da misle da smo to mi posto su poceli veoma cudno da me gledaju — Call Me Lolita (@SvonjaJovana) April 4, 2020

"Tačnije, jedna baba mi je pre neki dan očitala bukvicu, jer sam sišla po paket od kurira i zaboravila da ponesem ključ, pa sam morala da zvonim svima da mi bilo ko otvori (suprug je bio u nabavci), a ranije je uvek bila veoma ljubazna" požalila se Jovana svojim pratiocima.

Pitala je za savet šta da uradi, ali je u međuvremenu sama došla do rešenja, otišla je kod komšija i je**la im majku!

Stan do nas- komsija koji dolazi sa vremena na vreme sa svojom kres varijantom koja je toliko glasna da cela zgrada odzvanja tokom njihovog seksa. Inace, stanari u zgradi su uglavnom stariji ljudi i imam neki utisak da misle da smo to mi posto su poceli veoma cudno da me gledaju — Call Me Lolita (@SvonjaJovana) April 4, 2020

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir