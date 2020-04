VELIKI NE ODLAZE, SA DRUGOG MESTA GLEDAJU NA NAS: Dejan Stanković se emotivnom porukom oprostio od Radomira Antića! FOTO

Počivaj u miru, dragi moj MISTER! Tajne fudbala i života su uz tebe prestajale to da budu a karijera je zapamtila mnogo divnih momenata! Veliki ne odlaze, samo sada sa drugog mesta gledaju na nas! Zauvek tvoj, kapiten!

