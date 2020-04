ZVEZDIN GOLMAN ZORAN POPOVIĆ IZ KARANTINA: U ovo teško vreme neka svako da svoj doprinos!

- Postalo je već monotono, ali šta da se radi. Prilagodili smo se svi celoj situaciji kako bi se što pre sve ovo završilo. Moji dani su uglavnom slični. Ujutru se odradi trening, naš trener pošalje Borjanu i meni, kao i svim ostalim golmanima, koji su pod ugovorom sa našim klubom, sve ono što bi trebali da uradimo. Svaki dan je nešto drugačije, zanimljivo je. Posle treninga se obavezno čujemo da prenesemo utiske i to je to. Preko dana je klasična rutina, uglavnom gledam serije, to baš volim da radim. Trenutno gledam stranu seriju „Crna lista“. Naravno, radim i pored programa koje nam šalje trener neke dodatne vežbe kako bi ostao u što boljoj formi. Očekujem da se ova situacija što pre završi, a želim da budem u što boljoj kondiciji – počeo je Popović.

Naša „jedinica“ istakla je da je lopta veoma bitna kako za fudbalere tako i za golmane.

- Upravo sam od Jorgačevića dobio instrukcije kako bi mogao da radim te, golmanske vežbe, jer je nama stvarno veoma bitno, naročito za hvatanje, da ne izgubimo taj osećaj. Sreća pa živim u kući, imam u dvorištu jedan zid gde mogu da improvizujem tu vežbu hvatanja lopte, jeste malo čudno, ali moramo da održimo i tu rutinu.

Borjan i on su majstori za odbranu penala, ali pravi recept za to ne postoji u vežbama.

- Što se penala tiče, tu nema mnogo šta da se vežba. Imam nekoliko svojih „caka“ kojima se vodim i koje radim već godinama. Najbitnije mi je da ne krenem ranije pre šuta i vodim se nekim svojim osećajem, a takođe pratim i tokom utakmice gde igrač šutira. Vodim neku psihološu bitku sam sa sobom. Vremenom sam postao sve uspešniji u tome, treba biti miran i staložen, treba preneti pritisak na igrača koji izvodi penal i to je „uspešan“ put. O tome sam pričao i sa Borjanom kada su se pucali penali u Kopenhagenu. Tada sam mu rekao da je bitno da ostane sam u svojim mislima, da ostane miran i baš sam verovao da će to biti njegovo veče.

Popović je takođe otkrio i koliko se i s kim najviše čuje dok je u karantinu.

- Čujemo se svaki dan. Imamo nekoliko grupa. Prva je za trening, tu nam šalju programe po kojima radimo. Imamo našu grupu gde komuniciramo sa ljudima iz kluba po pitanju organizacije i svega ostalog. Zatim se čujemo sa trenerom Stankovićem u posebnoj grupi, tako da pričamo non stop ukoliko nekome treba pomoć. Za sada, hvala Bogu, niko od naših bližnjih nema nikakvih problema, verujem da će tako i ostati. Kukamo malo da bi bilo dobro da se sve ovo završi, željni smo terena i tako prolaze dani.

Nije prvi put da je crveno-bela ekipa pomogla onima kojima je to najpotrebnije.

- Naravno da nam mnogo znači to što možemo da pomognemo nekom. I kada je došlo pitanje da li trebaju respiratori ili testovi, uspeli smo brzo da se organizujemo i prikupimo novac. Mi smo samo postavili pitanje šta je najpotrebnije jer smo želeli da pomognemo, a vidim i da mnogo sportista pomaže koliko može. Ovakve situacije mogu da ujedine ljude i pozivam svakog ko može da pomogne da to i uradi. Ne mora nekad ni da se radi o novcu, svaki vid pomoći je dobrodošao, da se i nekoj starijoj osobi izađe u susret. Apelovao bih da se ljudi pridržavaju svega što nadležni kažu, nikome nije lako. Možda je nama sportistima je malo lakše, mi smo kroz život navikli da smo stalno u karantinu, dosta tu ima odricanja. Bitno je da se svega pridržavamo, da što manje ima žrtava, i verujem da ćemo se ubrzo svi vratiti normalnim aktivnostima – podvukao je Zoran Popović.

