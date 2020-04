NIKOLA KRSTOVIĆ IZ KARANTINA: Sve je lakše uz najmilije!

- Vreme provodim uglavnom kod kuće. Već tri nedelje traje izolacija i ja se toga potpuno pridržavam. Imam veliko dvorište, tako da mi je to veliki plus, mogu da odradim neke vežbe koje ne mogu u kući, prošetam malo. Na početku sam morao da budem 14 dana u izolaciji, jer sam se vratio iz Beograda, to sam maksimalno ispoštovao. Moramo ostati svi u svojim domovima, sa porodicama, jer ako se krećemo to je veća šansa da se zarazimo – počeo je Krstović.

Mladi centrafor nam je rekao i kako izgledaju njegovi treninzi.

- Dobio sam plan treninga koji podrazumeva neke uobičajane vežbe i naravno trčanje. Imam par terena u blizini koje koristim kako bi trčao i maksimalno bio spreman. Takođe, trudim se da budem što više u treningu, izmišljam i neke dodatne vežbe kako bi bio što spremniji. Mnogo mi pomaže i što imam veliko dvorište, a najviše volim da napolju treniram i onda mi to lako pada.

Krstović je otkrio i ko mu najviše pomaže u kući, kao i kako provodi slobodno vreme.

- Tu su majka i sestra koje mi najviše pomažu. Na početku su i one bile u obaveznoj izolaciji. Sestra mi je mnogo nedostajala tako da mi je drago što i s njom provodim vreme. Pomno prati svaki moj trening, ponekad „okačim“ video na „Instagram“ kako vežbamo zajedno, tako da se trudim da mi bude zanimljivo. Naravno, majka nam sprema zdravu hranu i to mi najviše pomaže i baš volim da jedem njenu hranu. Svaki dan provoditi u kući nije tako lako, ali proći će brzo. Vreme provodim igrajući „Soni plejstejšn“ po ceo dan. To mi je glavna zanimacija, uz neke igrice na telefonu, pored dva sata treninga to je nešto što radim.

Krstović važi za jednog divnog, nasmejanog momka, a on nam je sa osmehom na licu da mu nedostaju saigrači i Beograd.

- Nedostaju mi saigrači. Mogu da se pohvalim da ih imam mnogo, kako u Zvezdi tako i u Grafičaru. Čujemo se svakodnevno, naročito po pitanju obaveštenja za nove mere. Pomažemo se i u ovoj utakmici igramo kao tim. Svi su „tu“ i jedva čekam da se vratim u Beograd pa da ponovo svi zajedno budemo na okupu – završio je Krstović.

Kurir sport

Kurir