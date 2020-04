LJUDI SU SE BORILI ZA DAH, JEDVA SU DISALI! Pantelić objasnio koliko je KORONA OPASNA

Bivši fudbaler trenutno potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije objasbnio je svoja iskustva sa koronom

"Mislim da su i oni to preležali sa mnom. Supruga je sportski tip mislim da je to pregurala sa mnom, na decu to ne ide. Ne znam da li neko može da bude pored mene da to nije dobio. Mnogi oko mene su se testirali i nemaju simptome. Moja supruga je imala simptome, testirala se i nije bila zaražena. Nisam imao problem sa respiratornim organima, ali znam mnogo ljudi koji su imali, ljudi se bore za vazduh. Oni koji imaju simptome, oni u bolnicama jedini znaju kakva je ovo muka. Zamislite da nemamo moderne tehnologije, nehatom ćeš odneti nečiji život! To posle nećeš sebi da oprostiš", rekao je između ostalog Marko Pantelić, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije.

Kurir sport / Blic

Kurir