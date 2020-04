VALVERDE O ODNOSU SA ARGENTINCEM: Zbog ovih detalja lako je trenirati Mesija

Ovaj 56-godišnji stručnjak je sa ovom ekipom osvojio dve LaLige, jedan Kup kralja, te jedan Superkup Španije.

"Mnogo puta sam pored aut linije razmišljao šta bi bila najbolja opcija i na kraju bi Mesi, koji je u terenu, to video mnogo bolje. Njega je veoma lako trenirati. Ima visoke ambicije, uvek ima takav osećaj prema igri, kao i prema klubu. On to prenosi ekipi i primorava ih da budu na višem nivou", rekao je Valverde.

Valverde je Barselonu napustio u januaru, a zamenio ga je Kike Setjen.

Kurir sport

Kurir