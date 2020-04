PARAMA NE MOŽEŠ DA KUPIŠ PRIJATELJE! Tajne iz karijere Gonzala Iguaina: Hteo sam da završim karijeru još 2014. godine!

Iguain je tokom karijere igrao za brojne velike klubove u najboljim svetskim ligama, ali bivši napadač Real Madrida i Napolija često je na meti kritika, od toga što nije bio strelac u važnim utakmicama pa sve do njegove težine.

"Oduvek sam žalio što sam se zaključavao i nisam išao nigde, plašeći se šta bi ljudi mogli da kažu. Mnogi kažu: 'Zaradio si mnogo novca', ali ne možeš kupiti prijatelje. Božić sam proveo sa raznim ljudima. Želim da vidim moju mamu, ali ona mora da leti 15 sati avionom. Naravno, mogu da joj platim kartu, ali nije udaljena 10 minuta", rekao je Iguain za Marku.

"Ljudi ne vide takve stvari. Šta oni vide? Da pošalješ loptu u mrežu pošto si za to plaćen. Igrao sam u najboljim ligama, za najbolje ekipe, na tri Svetska prvenstva i Kupa Amerike. Kao petogodišnjak ni 10 odsto svega toga nisam mogao da zamislim, a ja sam to uradio... Zašto bih brinuo šta ljudi kažu? Kada sam počeo to da shvatam, počeo sam da izlazim i da više živim", dodao je 32-godišnji Argentinac.

Najviše kritika Iguain je dobio tokom leta 2014. godine, kada je tokom finala Svetskog prvenstva protiv Nemačke promašio odličnu šansu.

"Nije lako kada ti kažu da nisi više dobar, da si promašaj i da ne znaš da igraš fudbal. To boli. Da, tačno je da nismo ostvarili cilj, ali biti promašaj? Plasman u tri finala nije neuspeh... Svako ko je kao mali sanjao da igra fudbal, a to nije uradio, da li je i on propao? To je velika reč, ali možda onaj ko je upotrebljava sebe nije sebe izneverio", rekao je on.

Iguain je objasnio šta se dogodilo u finalu.

"Šansa se neočekivano pojavila, morao sam da je iskoristim, ali nažalost nisam. Uradio sam prvo što mi je palo na pamet, ne znam da li bih sada uradio isto. Lopta je došla kada sam bio okrenut ledjima golu. Dodao je defanzivac sa oko 20-ak metara i čim sam se okrenuo, gol je bio ispred mene. Izgledalo je lakše nego što je bilo", naveo je Iguain.

U finalu Mundijala u Brazilu Argentina je na Marakani izgubila posle produžetaka od Nemačke sa 0:1.

"Nameravao sam da prestanem da igram, ali majka mi je rekla da nastavim. Da sam samo ja odlučivao, ostavio bih fudbal. To je nešto što volim, ali moju mamu volim više... Rekla mi je da mi ne bi dozvolila da napustim nešto što volim", rekao je Iguain.

