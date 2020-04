TRENER ZVEZDINE OMLADINSKE ŠKOLE DRAGAN MLADENOVIĆ: Ne sme se rizikovati zdravlje dece!

Direktor Omladinske škole i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dragan Mladenović u razgovoru za Zvezdinu televizuje govorio je o brojnim temama vezanih za naše mlađe kategorije. Pandemija jenjava i dok se čeka odluka struke i FS Srbije oko datuma nastavka rada, Mladenović ističe da je napravljen plan rada u svim segmentima i za razne uslove ali da je u svakom prvi i najvažniji - zdravlje dečaka.

- Voditi školu je izuzetno komplikovamo, naročito sada u ovako teškim uslovima. Mi smo potpuno spremni ušli u sve ovo i kada imate dobro organizovanu sredinu to ne predstavlja veliki problem. Omladinska škola je bila spremna i na ovakav scenario. Imali smo razgovor sedam dana pre uvođenja vanrednog stanja pa smo na kolegijumu doši do zaključka da može i ovako nešto da se desi. Spremili smo se unapred. Omladinska škola nije stala sa radom i i dalje funkcioniše po planu i programu – počeo je Mladenović.

Najveći izazov za Omladinsku školu bio je da se deci objasni da nema zajedničkih treninga.

- To je, na kraju krajeva, i veliki izazov za našu javnost i ljude koji su u ovim uslovima koncentrisani na zdravlje. Dajemo primer time što ostajemo kod kuće. Jednostavno naš primarni izazov je da objasnimo deci da prvenstveno treba da vode brigu o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih, pa tek onda na treninge. Uvek im pričam da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu i mi tako vaspitavamo decu koja su u Zvezdi. Fudbal jeste važan, ali u životu ima i važnijih stvari. Takođe, mi nemamo problem organizacije. Ljudi koji su treneri u Omladinskoj školi su mladi i ambiciozni ljudi i u skladu sa novim tehnologijama organizuju svoj život. Sa druge strane deca su možda i bolja u tehnologijama od nas tako da smo našli tu vezu i spojili lepo i korisno. Treneri su svakodnevno „na vezi“ sa svojom generacijom. Prevashodno se bavimo edukacjom dece i šta je to što oni treba da rade van fudbala, a tek onda i održavanje fizičke spreme.

Deca u kućnim uslovima rade koliko mogu....

- Defintivno treninzi nisu onakvi na kakve smo navikli. Mi se bavimo fudbalom na otvorenom i to je ono što je prirodna sredina za nas. Ovo su, za nas a i za sve sportiste, „nenormlani uslovi“, ali tražimo način da izaemo iz svega ovoga što spremniji. Naravno da to nije na nivou onoga što bi deca mogla da pokažu kada bi trenirala napolju, ali spremni smo za svaku vrstu treninga. Sami treninzi su bazirani na tome da u određenim uslovima možemo da treniramo. Nadam se da će sve ovo brzo proći i da će povratak dece na terene biti što skoriji.

Vrlo često najmlađi fudbaleri treniraju zajedno na video pozivu, rade brojne izazove.

- Treninzi su raznovrsniji u odnosu na ono što radimo na terenu. Tu su razni čelendži koje im treneri zadaju. Upravo sam imao prilike da preko video poziva odgledam jedan trening, pa sam video da ima tu dosta dobrih pevača. Drago mi je što oni to drugarstvo neguju i da su uvek dobro raspoloženi. Najbitnije da je deca ostanu zdrava i mentalno i fizički. Fudbal može da sačeka i neće pobeći. Biće i oni stariji vremenom i shvatiće šta je u životu bitno. Imamo sve uslove kada se sve ovo brzo završi. Treba biti oprezan i staviti zdravlje ispred svega.

Imao je i reči hvale za ceo tim koji radi u Omladinskoj školi Crvene zvezde.

- Svim ljudima u Omladinskoj školi želim da se zahvalim na posvećenosti, entuzijazmi i profesionalizmu koji demonstriraju svakodnevno. Oni pokazuju da su ljudi kojima je mesto u Crvenoj zvezdi. Svi smo mi deo jednog tima od mene kao direktora do Nikole Jelića koji je glavni trener, Vlade Cvetičanina glavnog koordinatora, trenera selekcije, ljudi u administraciji, ekonoma.. Svima njima bih želeo da se zahvalim što predstavljaju Omladinsku školi na najbolji mogući način.

Naši mladi treneri se svakodnevnu edukuju.

- Treneri su posvećeni svakoga dani i žele da uče i kada je, da kažem, normalno stanje, samo smo dobili malo više vremena da se bavimo nekim drugim stvarima. Treneri su sad usresređeni na stvari koje su dobili kao zadatke za ovaj period. Plan i program je jasan i zna se šta se traži. Oni su sasvim korektno odradili sve to, naravno u dogovoru sa glavnim trenerom i sa mnom za ove najstarije selekcije, a za one mlađe sa koordinatorom. Radimo kao da nije ni prestao fudbal, samo u redukovanom prostoru i nadam se da će se taj prostor iz dana u dan povećavati.

Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde naglasio je da će cela ova situacija ostaviti posledice na igrače.

- Definitvno će sve ovo uticati na sve igrače. Odradili smo kompletne pripreme i sezona je uveliko počela, a sada se treba bazirati na tome kada će početi treninzi. Niko od nas ne zna pravu sliku i stanje kada će biti dozvoljeno deci da se vrate na terene. Definitivno ne treba davati prognoze dok ne bude sve gotovo. Što se tiče dečijeg fudbala tu je velika koncentracija dece na malom prostoru i to može biti veliki problem. Sve je odrađeno kako treba i spremni smo za sve što dolazi.

Direktor naše škole nije krio zadovoljstvo i reči hvale povodom sjajnih rezultata svih mlađih selekcija.

- Pokazujemo iz godine u godinu da rastemo kao klub naročito u radu sa mlađim kategorijama. Omladinci su prvi, ali prioritet za nas je stvaranje igrača za prvi tim. Mi smo ove godine igrali Ligu šampiona gde smo dostojno reprezentovali sam klub i srpski fudbal. Iz godine u godinu rastemo i imamo sve više kvalitetnije dece koja žele da budu deo Crvene zvezde. To se odnosi i na generaciju kadeta koja je takođe prva. Radimo dobar posao svi zajedno, od trenera, kondicionih trenera, trenera za oporavak. Svako ima svoj zadatak i bavi se onim u čemu je najbolji. Ne mešamo se jeddrugima u posao, ali se znaju jasne smernice.

Omladinci su napravili sjajan rezultat u Ligi šampiona za mlade, a zvezdaši isčekuju igrače koji će doći i do prvog tima.

- U našoj školi postoji veliki broj kvalitetnih igrača. Generacija 2002. je pokazala da ga ima i da se u doglednoj budućnosti može računati na njih, tu naravno imamo i igrače 2001. godišta, ali i mlađe. Ja bih najsrećniji bio kada bi cela generacija prešla u prvi tim, ali to je nerealno. Ne zavisi od mene, već od toga kakve su mogućnosti kluba i šta klub želi da postigne. Nikad nisam želeo da govorim o imenima jer ne želim da se ogrešim o nekog igrača. Nikad ne znate kad ko može da "eksplodira". Svako ko je u Crvenoj zvezdi zaslužuje da bude tu gde jeste i dobija onoliko minuta koliko zaslužuje da dobije. Svojim ponašanjem, zalaganjem na treninzima i utakmicama se sami bore za svoje mesto u Zvezdi i svoje karijere. Kada se podvuče crta niko ne može da im pomogne do njih samih - ni roditelj, ni menadžer... Treneri su tu da ih upute na pravi put, da im daju sve sugestije za ono što se očekuje u Crvenoj zvezdi i u njihovim glavama kada se sve kockice slože, možemo očekivati da, ukoliko bude sve kako treba, neko od njih u veoma kratkom periodu zaigra za prvi tim.

Mladenović očekuje popuštanje restriktivnih mera u Vanrednom stanju i što se tiče sporta.

- Ono što definitivno mislim da će se dogoditi jeste upravo vraćanje dece na treninge. Sigurno je da Crvena zvezda neće odjednom vratiti sve generacije, to je izuzetno veliki broj dece na malom terenu. Definitvno može doći do komplikovanja situacije. Mi ćemo u saradnji sa ljudima koji vode srpski fudbal videti šta je najbolje u naradnom periodu. Za sada nemamo konkretne informacije vezane za početak bilo kakvog okupljanja. Vidimo da se polako otvaraju radnje, teretane i dozvoljava se okupljanje većem broju ljudi. Treba čekati, prvo će prvotimci izaći na treninge, a potom i mlađe selekcije Crvene zvezde. Omladinska škola ima tri terena i mali broj svlačionica za 450 dečaka koji teniraju. Izuzetno je mali prostor gde može doći do komplikovanja situacije što ne bismo želeli da se desi. Ukoliko se pojavi jedan slučaj to znači prekid svakog rada. Sva ta deca koja dolaze na terene iza juga Marakane se druže i dolaze u kontakt jedni sa drugima. Vodićemo računa o tome kada šta i kako.

Direktor Omladinske škole često savetuje sve igrače da je škola na prvom mestu, a u šaljivom tonu je otkrio i kako to izgleda i u njegovom domu.

- Ja lično imam muku i sa svojim klincima da ih nateram da uče. Teško je, dete kada dobije slobodu ima mnogo vremena za sve ostalo. Pomeraju sve, igrice su naravno primarne. Danas je možda i najteže biti roditelj u ovakvoj situaciji. Trudim se da svim igračima kažem da moraju da uče školu. Ono što treba da znaju da, ne samo u Srbiji već i u svetu, jako mali broj profesionalnih sportista i fudbalera uspe u karijerama i jednostavno treba biti spreman na opciju B. Ukoliko dođe do povrede ili bilo čega što može uticati na njihovu karijeru mislim da treba spremno da dočekaju svaku situaciju, jer samo tako mogu uspeti, ne samo u fudbalu već i u životu.

Mladenović je imao i sada savete za sve igrače u ovim teškim vremenima.

- Predložio bih im da vode računa o sebi, a to znači da ulažu u sebe, ne samo u sportskom smislu već i u tome da budu edukovani, načitani, da budu ljudi koji će reprezentovati Crvenu zvezdu i van fudbala. Ako budu uspešni doživeće da budu medijski ekspnirani, da daju intervjue i jednostavno treba biti spreman i na takav izazov. Moraju da uče, ulaganje u sebe je najvažnije, moja preporuka ima je da se bave učenjem jezika, da usavršavaju bilo koji jezik koji govore jer će im to pomoći u situaciji ako budu gradili karijeru u inostranstvu – zaključio je direktor Omladinske škole Crvene zvezde, Dragan Mladenović.

